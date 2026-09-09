Німеччина повертає праворуч: чим перемога АдН загрожує Україні та чому радіють у Москві

Перемога АдН у Саксонії-Анхальт стала сигналом про системну кризу в Німеччині. Ультраправі вперше з 1945 року здобули більшість в одній із земель, і експерти називають це початком консервативного повороту в Європі. Для України це може означати втрату ключового союзника та зміну всієї військової підтримки. Подробиці — у матеріалі Фокусу.

Німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла перше місце на виборах до земельного парламенту Саксонії-Анхальт. Канцлер Мерц заявив, що "глибоко вражений" перемогою ультраправої АдН. На його думку, це "найсерйозніша поразка ХДС на виборах за останні десятиліття", яка вплине на міжнародну ситуацію.

"Ми всі глибоко вражені. Ми не очікували такого повороту подій. З учорашнього дня щось змінилося не лише в Саксонії-Ангальті, а й у всій Німеччині. І результати цих виборів матимуть наслідки. У тому числі й для мене особисто. Вони також вплинуть на міжнародну ситуацію. Якщо ви подивитеся хоча б на тих, хто вчора їх вітав, це продемонструє ступінь міжнародної уваги, яку привертають результати цих виборів", — заявив Мерц.

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Він також заявив, що в Росії перемога АдН викликає "особливу радість". А все тому, що лідер АдН Ульріх Зігмунд заявив Deutsche Welle, що голосування показало: "німці не хочуть бути втягнутими у війну в Україні".

Віддавши голоси за АдН, виборці, серед іншого, висловили вимогу припинити війну в Україні, сказав Зігмунд, відповідаючи на запитання DW про те, який сигнал надсилає Росії перемога цієї партії на земельних виборах.

"Це чіткий заклик до миру. У цьому полягає вирішальний момент", — заявив кандидат на посаду прем’єр-міністра Саксонії-Ангальт від АдН.

Зігмунд виступив проти надання допомоги Україні, заявивши, що його виборці "не хочуть, щоб їх втягнули" у цю війну. За його словами, вони не вважають за необхідне "виділяти мільярди" на допомогу Україні.

Закликавши "сісти за стіл переговорів" і проявити "взаємну повагу", лідер АдН у Саксонії-Анхальт також заявив, що "добрі відносини з Росією настільки ж важливі, як і добрі відносини з Україною, з американцями, з китайцями чи будь-ким іншим".

Один із лідерів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла виклав позицію партії щодо війни в Україні. Він категорично виступив проти антиросійських санкцій і постачання зброї українській армії, а також назвав "суверенітетом" дружні відносини з Москвою заради вигідних цін на енергоносії.

Голова партії АдН, яка перемогла на місцевих виборах у Німеччині, Аліса Вайдель пообіцяла змінити курс Німеччини щодо України та Росії. А коментуючи розмову Путіна і Трампа, вона високо оцінила дипломатичні зусилля американського президента.

"Дуже добре! Ось так і має працювати дипломатія. Нехай їм вдасться якомога швидше покласти край цій жахливій загибелі людей. На жаль, федеральний уряд Німеччини своєю політикою повної ескалації робить прямо протилежне, замість того щоб сприяти мирним переговорам. З нами це зміниться", — написала Вайдель.

Дональд Трамп не залишився в боргу. Він, як завжди, прокоментував перемогу АдН у Саксонії-Анхальт.

"Ого! Популістська партія в Німеччині щойно провела справді дуже успішну ніч. Їм нарешті набридли абсолютно жахливі імміграційні правила та норми, які так сильно зашкодили Німеччині. Вони на підйомі й більше не збираються це терпіти! Зробимо Німеччину знову великою!!!" — заявив Трамп.

А тим часом глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про готовність передати Україні дані про військовозобов’язаних чоловіків, які мають дозвіл на проживання у ФРН. За його словами, німецька влада знає, хто проживає в країні та отримує соціальні виплати, пише Bild.

"На підставі цих даних український уряд міг би звернутися до цих чоловіків із вимогою з’явитися. Я вважаю, що це можна й потрібно обговорювати", — заявив Вадефуль.

У Європі спостерігається консервативний поворот

На думку політолога Руслана Бортника, перемога АдН лише в одній федеральній землі не становить жодної загрози для України. І це не означає, що партія встановила контроль над парламентом Німеччини або може змінити канцлера. Вони потенційно можуть встановити контроль над однією з федеральних земель і втручатися в політику уряду, але повністю змінити курс Німеччини, змінити його, припинити допомогу Україні вони поки що не можуть.

"Це, скоріше, небезпечна тенденція, яка може перерости в політичну кризу в Німеччині до кінця року або наступного року, і тоді вже складеться серйозна кризова ситуація для України. Але не зараз", — наголосив політолог у коментарі Фокусу.

Водночас, як зазначив експерт, простежується правий, правоконсервативний поворот не лише в Німеччині, а й у Франції — він скептично ставиться до Брюсселя та до України. Існує високий ризик того, що наступний рік може стати критичним для співпраці між Україною та ключовими країнами Європейського Союзу, оскільки до влади у Франції чи в Німеччині, або й там, і там можуть прийти сили, схожі на Трампа.

"Зараз їх називають проросійськими, але це не зовсім так. Це надмірне спрощення ситуації. Це такі сили, як і Трамп, які заявляють, що безкоштовну допомогу надавати не будуть, але продавати озброєння та підтримувати певний рівень співпраці вони можуть. Це такий трампівський консервативний поворот. Саме тому Трамп вітає АдН. Ви ж бачили його заяву про те, щоб "зробити Німеччину знову великою" і все інше. Відбувається консервативний поворот", — зазначає Бортник.

І, як зазначив експерт, подібний поворот спостерігається у Чехії та Словаччині. Лише в Угорщині такий уряд впав, а загалом у Європі спостерігається повільний консервативний поворот. Схожа ситуація й в Італії. Там новий лідер громадських симпатій спробує повалити Мелоні під тими самими гаслами щодо України. Але це вже загроза 2027–2028 років для України. Поки що кардинального перевороту в Німеччині не відбулося, є лише закріплення небезпечного для України тренду.

АдН незабаром стане політичною силою всієї Німеччини

Перемога АдН у Саксонії-Анхальт та досягнення значного результату у 44% фактично ознаменують повернення ультраправої політичної сили до політичного ландшафту вперше з 1945 року. Прем’єр-міністром, найімовірніше, стане пан Зігмунд, який очолює АдН у Саксонії-Анхальт, вважає політолог Олег Постернак.

"Для внутрішньополітичного клімату та політичного ландшафту Німеччини це ознака кризи всієї старої політичної системи. Це удар по Мерцу та його політичній здатності дотримуватися того курсу, який задовольняв би більшу частину німецького суспільства. Це загалом тривожний дзвінок для правлячої коаліції ХДС, ХСС і СДПН. І це, фактично, початок зростання популярності АдН на федеральному рівні. Що може призвести до того, що через пару років канцлером Німеччини однозначно стане представник АдН", — підкреслює політолог Фокусу.

Причина, завдяки якій АдН стала такою популярною, — це переважно міграційна тема, зазначає експерт. Величезна кількість мігрантів, квоти в школах, кількість вбивств і злочинів. Зрозуміло, що це турбує німців, і вони хотіли б бачити серйозні кроки у вирішенні цієї проблеми. Єдина політична сила, яка готова робити це швидко й оперативно, — це АдН. Тому очевидно, що виборці схиляються саме до неї.

А ось для України, за словами політолога, це негативний момент, оскільки АдН серед усіх правих партій Європи має найактивніші відносини з російською стороною. І заангажованість, і постійні візити депутатів та представників АдН до Росії. Хоча б згадати скандал із кухлем російської армії, який член партії навіть сьогодні виставить на аукціон. І все це свідчить про те, що упередженість щодо російського впливу для цієї партії є певним актуальним моментом.

"Вони використовують український напрям, спрямований на припинення військової допомоги, необхідність швидкого завершення війни та констатацію того факту, що Росія фактично перемагає у цій війні. Ця конкретна проросійська схильність унеможливлює для України простір для маневру з представниками цієї партії. Хоча я знаю випадки, коли деякі члени АдН були найманцями на боці України у боротьбі з Росією на фронті. Такі випадки теж є", — підкреслює Постернак.

У будь-якому разі, на думку політолога, вихід один — налагоджувати контакти з цією правою партією, але це дуже ризикований крок. З огляду на те, що Німеччина поки що є головним військовим партнером у наданні допомоги Україні, втрачати цю динаміку для нас дуже невигідно в перспективі. Тому тут, безперечно, потрібно бути обережними.

Але водночас, за словами Постернака, слід враховувати, що АдН стає дедалі популярнішою і стане ще популярнішою. І тепер вона стала політичною силою всієї Німеччини.

"А те, що Трамп привітав їх із перемогою — Трамп є правим консерватором. Зрозуміло, що він вітатиме будь-яку політичну силу правого спектру, яка отримує перевагу. Нагадаю, що Ілон Маск навіть виступав на конференції АдН. І в принципі нинішня адміністрація не приховуватиме свого захоплення успіхом правих", — зазначив політолог.

Раніше партію "Альтернатива для Німеччини" звинувачували у спробах через парламентські запити отримати конфіденційну інформацію про маршрути поставок західної зброї в Україну та засоби захисту від російських безпілотників.

А також (АдН) підозрювали її в тому, що вона координувала свої дії з владою Російської Федерації, намагаючись зупинити військову допомогу Україні.