БРИКС захватывает мир. Что значит вступление Турции в проросийский союз

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Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Если членство Турции в блоке станет реальностью, то уже в ближайшее время в БРИКС вступит и весь тюркский протокластер: Казахстан, Таджикистан, Киргизстан.

Под вопросом — Узбекистан и Туркменистан (который декларирует нейтралитет).

Азербайджан, кстати, подал заявку на вступление еще раньше.

Интересно работает модель геополитической гравитации БРИКС. Она формирует притяжение четко по контурам Глобального Евразийского острова с проникновением на другие континенты.

То есть в БРИКС могут войти и Индокитай (заявки подали Малайзия и Таиланд), и Магриб (интерес к интеграции у Алжира), и западноафриканский Сахель, и даже Пакистан.

У меня часто спрашивают в контексте Глобального острова: а как же конфликт между Индией и Китаем?

Тогда я сразу вспоминаю БРИКС и отвечаю вопросом на вопрос, хоть это и невежливо: а как же участие в этом блоке Индии и Китая одновременно? Конфликты не мешают?

Теория Хартленда Маккиндера и его матрешки доминирования в мире, конечно уже в значительной мере не работает. Но в одном он прав: Африка и Латинская Америка будут клониться в сторону паназиатского блока, а не паневропейского или североамериканского.

И я вам назову лишь одну убойную причину. Все очень просто: шансов стать участником БРИКС у стран Африки и Латинской Америки "немного больше", чем стать участниками западного клуба.

Турцию так и не приняли в западный мир Фото: Голос Америки

Турция стоит на пороге ЕС с 1999-го и будет стоять еще 30 лет. Поэтому она пошла в БРИКС.

Вот Алжир никто и на порог в ЕС не пустил, хоть эта страна и являлась частью франкофонного мира.

А Индия — британского.

А Мексика никогда не станет для США аналогом Канады. Поэтому стену строят на границе с первой, а не со второй (где границы вообще как таковой нет).

Мы видим зарождение USGS: Объединенных стран Глобального Юга. Да, между этими странами есть масса отличий и противоречий. Но давайте вспомним уровень противоречий в Европе, прошедшей через две мировые войны, или в США, прошедших через гражданскую войну индустриального Севера и рабовладельческого Юга.

Кстати, в США эти противоречия живы до сих пор.

Да, китайская цивилизация отличается от индийской.

Но есть нечто общее в идее Революции Глобального Юга: борьба с неэквивалентным глобальным обменом, контроль за доступом к ключевым ресурсам, в первую очередь, к энергии как универсальному топливу современной клиодинамики.

В общем, БРИКС — это новый глобальный кластер, который нужно тщательно изучать в рамках системного кластерного анализа общей мировой системы.

Немного текущей информации.

В БРИКС есть аналог своего МВФ: Новый банк развития БРИКС. Которым руководит Дилма Русеф, прежняя президент Бразилии (первая женщина на этом посту).

Съезд участников банка проходит сейчас в Кейптауне, ЮАР.

Алжир подал заявку на вступление в банк.

Новый банк развития БРИКС перенимает эстафету у китайского Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, в который, кстати, входит ряд европейских стран, например, Италия.

АБИИ также считали аналогом азиатского МВФ, но он больше концентрируется на проектах Нового шелкового пути.

Основная задача БРИКС на ближайшие годы — построение альтернативной платежной системы, неподконтрольной западному финансовому мониторингу.

Известный экономист Джефри Сакс продвигает идею создания в БРИКС "облачных", "умных" городов. Это чем-то напоминает концепцию нобелевского лауреата Пола Ромера — "чартерных" городов.

Я уже несколько лет предлагаю создать в Украине в рамках проекта "Феникс" для внутренне перемещенных лиц модель "чартерных городов" на базе городов-спутников наших АЭС (соединение качественного жизненного пространства, индустриальных энергоемких платформ и свободных городских зон для малого бизнеса). Но пока такие идеи продвигают в БРИКС, а не у нас.

В Украине предпочитают строить для беженцев модульные городки в режиме гетто за европейские гранты.

Драйв развития — вот что отличает идею чартерного города от банального желания побыстрее освоить внешнюю помощь.

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