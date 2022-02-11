Дефицит возвращается? Зачем в Украине ввели госрегулирование и почему это не сдержит рост цен

Вместе с двухзначной инфляцией, которая в декабре 2021 года составила 10% в годовом исчислении, в Украину возвращается государственное регулирование цен на продовольствие. Поможет ли это снизить инфляционные риски и остановить рост цен?

Правительство 12 января 2022 г. на период действия карантина ограничило предельный объем торговой надбавки на уровне 10% от оптово-отпускной цены на социальные продукты питания. В этот перечень попали хлеб ржано-пшеничный, батоны, крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная, отечественные макаронные изделия, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), подсолнечное масло, яйца куриные категории С1, тушки куриные и сливочное масло жирностью 72,5%.

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Молниеносное подорожание продовольствия в Украине и мире имеет объективные причины — в первую очередь из-за роста стоимости производства.

"Цены производителей растут из-за повышения стоимости газа, сырья и электроэнергии. Последнюю коммерческие потребители в Украине покупают уже по 5,5 грн за кВт/ч, ожидается дальнейшее подорожание до 7-10 грн/кВт/час. Стоимость зерна растет из-за существенного подорожания удобрений, посевного материала и прочего", — говорит Алексей Дорошенко, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. По его наблюдениям, производители сейчас не зарабатывают сверхприбылей, в основном работают с минимальной наценкой в несколько процентов или вообще в убыток. Некоторые производства находятся на грани прекращения деятельности.

"Со второй половины 2021 года мы работаем себе в убыток из-за стремительного роста цен на газ", — говорит Сергей Вовченко, председатель наблюдательного совета холдинга "Молочный альянс" (ТМ "Яготинское"). Если в 2020 году компании холдинга закупали "голубое топливо" за 5,7 тыс. грн за тыс. кубометров, то в июле 2021-го — за 12,8 тыс. грн, а в декабре — за 48 тыс. грн. На январь 2022 года газ закупили за 43 тыс. грн.

Госрегулирование цен повлияет на инфляцию, но может повлиять на ассортимент товаров в магазинах. На ценах производителей это никак не отразится

С января под производство молока компания может приобрести социальный газ по льготной цене. Однако сыр, йогурт и другие молокопродукты из ассортимента компании не попадают в категорию социальных, поэтому часть газа ей придется покупать по рыночной цене. В результате топливо компании обойдется дорого.

Повышение отпускных цен не решает проблем производителей, поскольку, как отмечает Дорошенко, следствием роста цен на продукты первой необходимости, даже хлеба, сразу становится падение спроса.

"Когда мы поднимаем цены на 5%, то в первые 7-10 дней чувствуем провал продаж на 5-14%. Лишь со временем из-за лояльности к бренду покупатели возвращаются", – продолжает Вовченко. С 21 января "Молочный альянс" повысил отпускные цены на 5%.

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По информации Дорошенко, средняя торговая надбавка на продукты сейчас составляет около 20%. В частности, наценка на молокопродукты по наблюдениям Вовченко достигает от 10% до 40%.

"Уровень наценки в ритейле существенно отличается. В премиальных магазинах, где больше персонала и оборудования, она может быть втрое больше, чем в дискаунтерах, — уточняет Дорошенко. — Также уровень наценки зависит от товара — на одном магазине зарабатывают 15%, на другом — 100%". То есть теоретически ограничение надбавки действительно может повлиять на цены в розничных магазинах на определенные товары.

Ограничить ритейлеров. Как связаны регулирование торговой наценки и инфляция

Нововведение правительства вызвало неоднозначную реакцию в экспертной и бизнес-среде. По мнению Дорошенко, предложенное Кабмином регулирование повлияет на снижение инфляции по итогам года на 0,5%. Однако эксперт считает, что с мая-июня от такой практики стоит отказаться, потому что она вредит экономике.

"Регулирование торговой наценки не может остановить продовольственную инфляцию, поскольку ее драйверы находятся за пределами досягаемости и влияния власти, — считает Олег Нивьевский, руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute. — Однако следствием нововведения может стать рост коррупционных рисков, поскольку такое регулирование, особенно его администрирование, дает дополнительную возможность государственным органам прийти в бизнес с проверками".

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Между тем исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук прогнозирует негативную реакцию бизнеса.

"Поставка социальных товаров в розничные сети может прекратиться, потому что никто не захочет умножать себе убытки. Продолжится такая практика, пока цены не снизятся или пока социальные продукты не исчезнут с полок", — предупреждает эксперт. Директор ЦЭС Глеб Вышлинский добавляет, что теперь торговые сети будут вынуждены приложить больше усилий для подготовки отчетности. А затраты на это, вероятно, переведут на наценку несоциальных товаров. Таким образом, по мнению эксперта, регулирование надбавок станет излишней бюрократией для ритейлеров, а на цены никак не повлияет.

На продукцию большинства производителей нововведение Кабмина имеет ограниченное влияние.

"В нашем ассортименте нет молока в пленке жирностью 2,5%, потому что мы уже семь лет как перешли на жирность 2,6%, а такая продукция уже не подпадает под регулирование. Вместо масла жирностью 72,5% мы выпускаем продукт жирностью 73% Однако многие производители в Украине продолжают выпускать молоко в пленке по старым советским ГОСТам жирностью именно 2,5%", — рассказывает Сергей Вовченко.

"Ограничение торговой надбавки обрезает спекуляции, но не влияет на рост цен в полном объеме, потому что не касается прямых цен производителей, — продолжает Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба. — Поэтому параллельно правительство обязало частные предприятия, добывающие газ на территории Украины, 20% газа продавать дешевле рыночной цены на специализированных аукционах, куда имеют доступ только производители социальных продуктов".

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Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призывает власти не возвращаться к ручному регулированию и отменить соответствующее постановление КМУ. В частности, в ЕБА отмечают, что введение предложенного Кабмином ограничения требует от розничного бизнеса адаптации внутренних процессов и внесения изменений в договоры с поставщиками, тогда как постановление не предусматривает переходного периода, который предоставил бы определенное время для такой подготовки. Поэтому в ЕБА предупреждают о возможной временной приостановке реализации в торговых сетях продуктов из списка правительства. В случае, если отменить постановление невозможно, ЕБА просит отсрочить его введение как минимум до 1 марта 2022 года.

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Больше всего ограничениями возмущена Ассоциация ритейлеров Украины, призывающая правительство отложить введение постановления в действие из-за недостаточности времени на внедрение изменений и непонимание бизнесом механизма ценообразования. Ассоциация просит правительство провести с ритейлерами совещание по обсуждению регулирования цен. Один из крупных игроков розничного рынка отказался от комментария, ссылаясь на ожидание предстоящей важной встречи в Кабмине.

Что касается влияния ограничения торговой наценки на инфляцию, то в Нацбанке считают, что влияние будет не слишком существенным.

"Оно будет достаточно ограничено в результате того, что текущий инфляционный всплеск, прежде всего, обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса", — объясняет Сергей Николайчук, заместитель главы НБУ.

Старые грабли. Регулирование цен государством Украина уже проходила

Госрегулирование цен – не новый опыт для Украины. Олег Пендзин напоминает, что в таком режиме страна жила с 1996 года, пока в 2017 году, когда мировая экономика была на подъеме, правительство окончательно не отменило эту практику. А еще раньше, в 1993 году, КМУ принял постановление №469, где установлен предельный уровень торговой и снабженческо-сбытовой надбавки (наценки) реализации товара конечному потребителю в размере 50% к цене. Кстати, в 1993 году уровень инфляции был самым высоким за всю историю Украины – 10 256%.

Олег Нивьевский вспоминает, как до 2015 года цены реализации сельхозсырья правительство пыталось регулировать интервенционными закупками через Аграрный фонд. Но бюджетных средств на это не хватало, возникали постоянные скандалы вокруг правомерного использования денег налогоплательщиков. Кроме того, прежнее регулирование наценок на хлебобулочные изделия, существовавшее до 2015 года, по мнению эксперта, привело к стагнации развития производства социальных сортов хлеба и нехватке инвестиций в отрасли.

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С особым ужасом собеседники Фокуса рассказывают о госрегулировании цен при Викторе Януковиче. Тогда Госкомиссия по контролю за ценами, с которой производители согласовывали каждое подорожание социальных продуктов, превратилась в "орган обилечивания бизнеса". Изменения цен производителям не согласовывали несмотря на объективные обстоятельства, а еще намекали на немалые гонорары за положительное решение. Именно в этот период в "Молочном альянсе" перешли на выпуск молока жирностью 2,6% вместо 2,5%, избавившись таким образом от необходимости контактировать с комиссией.

"Начиная с советских времен и заканчивая опытом независимой Украины, не было ни одного примера эффективного ценового регулирования. Это лишь приводило к дополнительной бюрократизации, коррупции и излишнему давлению на бизнес", — объясняет Глеб Вышлинский.

Сейчас в Украине торговая надбавка ограничена не только для продовольствия. Ведь с 15 мая 2021 года Минэкономики ввело регулирование цен на бензин. Предельная торговая надбавка установлена в размере не более 7 грн (с НДС) на литр для дизельного топлива и не более 5 грн (с НДС) на литр автомобильного бензина (кроме премиальных марок).

Помощь бедным. Пора вводить субсидии на продукты?

Коронакризис заставил государства прибегать к чрезвычайным мерам. Олег Пендзин отмечает, что в Европе деньги из госбюджета выделяют на помощь всем слоям населения, устанавливая льготные ставки НДС на продовольствие. Швеция направила $680 млн из бюджета для удешевления газа для собственной перерабатывающей промышленности. А в США раздают бесплатно продукты на $90 млрд в год для 40 млн граждан с низким уровнем доходов. Каждый из них за месяц получает продукты на $250. Однако Олег Нивьевский со ссылкой на исследование утверждает, что в реальных условиях снижение НДС не приводит к пропорциональному уменьшению цен. В этой связи, по мнению эксперта, наиболее эффективным решением в среднесрочной перспективе является адресная продовольственная помощь.

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"Ограничение торговой надбавки не спасет ситуацию, правительству не избежать поиска минимум 50-60 млрд грн для помощи гражданам в 2022 году, — предупреждает Пендзин. — Нужно вводить продуктовые субсидии по аналогии с субсидиями на жилищно-коммунальные услуги, а не пугать людей введением продовольственных карточек".

Глеб Вышлинский также рекомендует решать проблему финансовой доступности продовольственной корзины для самых бедных за счет ежемесячной денежной доплаты получателям жилищных субсидий, чей низкий доход верифицирован. Кроме того, он надеется, что повышение учетной ставки НБУ сделает гривну более привлекательной для вложений и притормозит рост цен на все товары без каких-либо административных вмешательств.

Напомним, 20 января 2022 г. в ответ на инфляционные вызовы Нацбанк увеличил учетную ставку с 9% до 10% годовых. Ассоциированный эксперт "CASE Украина" Евгений Дубогрыз считает, что такое решение в среднесрочном периоде сдержит инфляцию, а своим решением Нацбанк просигнализировал рынку, что готов к решительным действиям для влияния на инфляционный тренд.