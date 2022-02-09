Панически-экономическое состояние. 7 главных угроз развитию Украины в 2022 году

На фоне угрозы нового вторжения России в Украину экономическая ситуация в государстве становится непрогнозированной. Впрочем, и без этого "черного лебедя" критических рисков хватает. Фокус проанализировал их вместе с экономистами.

Экономисты часто говорят, что прогнозы — дело неблагодарное, ведь существует множество факторов, которые появляются внезапно и переворачивают всю картину с ног на голову. Например, положительный прогноз на 2020 год предполагал рост ВВП на 3,7% (прогноз Кабмина) или же на 3% (прогноз МВФ). Однако не сложилось – пандемия коронавируса и отсутствие реформ сделали свое дело: по итогам 2020 года ВВП упал на 4%. Просто в конце 2019 года и в начале 2020-го никто не мог предсказать "черного лебедя" в виде COVID-19.

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Прошлый год Украина пережила с очень хорошими показателями. Хотя рост ВВП во второй половине 2021 замедлился, но по итогам всего года все равно ожидается рост около 3-3,5% (точные данные Госстат объявит в марте).

Прошедший год удалось проскочить благодаря четырем факторам: это отсутствие очевидных политических рисков, в частности, в секторе войны с РФ; очень сладкие цены и высокий спрос на товары украинского экспорта; рост зарплат и общего уровня потребительского спроса в стране; стабильная ситуация на валютном рынке

ВВП Украины в 2022 году должен вырасти по меньшей мере на 3,6%. Однако оптимистический сценарий откладывается, ведь на горизонте маячит страшный "черный лебедь"

Негативным фактором стал рост цен на газ осенью и зимой. Но даже это не помешало результатам от первых трех положительных факторов, ведь реальное влияние газового вопроса мы поймем позже. В целом 2021 год был успешным, хотя уже в конце года, когда мы готовили большой макропрогноз на 2022-й год, большинство экспертов отмечали, что может появиться "черный лебедь" в виде эскалации военных действий со стороны РФ.

Мы действительно надеялись, что "черный лебедь" пролетит, не заденет ни нашу территорию, ни наше спокойствие, ни наши деньги. Но теперь понятно, что даже сами опасения по этому поводу — это уже весомое негативное давление на экономику.

Новости о неотвратимости войны делают невозможными инвестиции в Украину, плохо влияют на настроения инвесторов, распродающих наши ценные бумаги, выкупающих значительный объем валюты, что в конечном счете приводит к дисбалансу на межбанке. Панические настроения оказывают крайне негативное влияние на всю экономику. И уже понятно, что этот год будет сверхсложным при любом сценарии.

"Черный лебедь" уже здесь, он разрушает наш мозг, нашу жизнь и нашу экономику. В такой ситуации остается только надеяться, что панически-истерический период пройдет быстро, и мы будем жить и работать с привычными для нас экономическими рисками, о которых подробно написали в Фокусе.

Наталья Богута

редактор раздела "Экономика"

Рейтинг экономических угроз-2022. Как мы считали

Угрозы на 2022 год оценивали эксперты Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего (UIF); Евгения Ахтырко, финансовый аналитик ИК Concorde Capital; Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина"; Игорь Дейсон, старший аналитик Центра макроэкономического моделирования KSE Institute; Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации; Инна Звягинцева, аналитик ИК Adamant Capital; Юрий Корольчук, соучредитель Фонда энергетических стратегий; Александр Мартыненко, глава департамента по корпоративному анализу группы ICU; Мария Репко, заместитель директора ЦЭС; Светлана Таран, руководитель Центра аналитики международной торговли Trade+ KSE Institute; Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента ИК Eavex Capital; Наталья Шаповал, руководитель KSE Institute, вице-президент по экономико-политическим исследованиям KSE; Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI-Rating.

Эксперты оценивали экономические угрозы по 10-балльной шкале, анализируя их влияние на общее состояние экономики Украины в 2022 году в случае реализации той или иной угрозы.

1. Газовый фактор

Оценка 7,7 баллов

В 2022 году на экономику может влиять высокая цена на газ, из-за чего произойдет ускорение инфляции

[ + – ] Цены на газ: №1 в Рейтинге экономических угроз-2022 Фото: Getty Images

Рекордные цены на газ на мировых рынках – тенденция 2021-го. Однако и в этом году риски дальнейшего роста стоимости газа сохраняются.

"Согласно текущим фьючерсным контрактам, стоимость газа в Европе с апреля 2022 года снизится несущественно — свыше $800 за 1 тыс. кубометров. Вероятно, такие контракты переоценены и могут существенно подешеветь, однако, если по окончании отопительного сезона не произойдет значительного снижения стоимости газа на европейском рынке, украинская экономика столкнется с рисками", — предупреждает Игорь Дейсан, старший аналитик Центра макроэкономического моделирования KSE Institute.

Среди последствий Дейсан, во-первых, называет сохранение высоких цен на другие энергетические товары, что существенно повлияет на инфляцию. Во-вторых, Украине придется импортировать газ по высокой цене, которая будет оказывать давление на курс гривны. Также, по мнению эксперта, правительству придется снова искать пути сохранения низких цен на газ для населения.

[ + – ] Средневзвешенные цены на газ для коммерческих потребителей Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Инна Звягинцева, аналитик ИК Adamant Capital, считает высокие цены на газ самым большим риском 2022 года, который украинская экономика полностью еще не ощутила. Следовательно, наибольшее негативное влияние ощутят предприятия, не имеющие альтернативных источников топлива, кроме газа, что приведет к постепенному подорожанию потребительских товаров.

"Большинство отраслей украинской экономики энергоемкие, поэтому себестоимость производства растет, а продажи на внутренних и внешних рынках сокращаются из-за конкуренции, – говорит Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI-Rating. – Для отдельных отраслей (например, производства удобрений) закупочная цена газа уже превысила порог рентабельности готовой продукции".

По мнению Звягинцевой, сильный удар почувствуют малый бизнес и население, которое в следующем отопительном сезоне, вероятно, будет платить за отопление еще больше. В общем, подготовка к следующей зиме — в зоне высокого риска.

"Благодаря запасам газа в хранилищах этот зимний сезон Украине удастся завершить относительно нормально, но все более актуальным становится вопрос финансовой и технической возможности закачать природный газ для нужд следующего сезона", — говорит Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента ИК Eavex Capital. Однако Юрий Корольчук, соучредитель Фонда энергетических стратегий, отмечает, что на Украину импорт дорогостоящего газа повлияет не так существенно, как на другие страны, вообще не имеющие собственной добычи газа. Напомним, голубым топливом собственной добычи Украина способна обеспечить около двух третей своих потребностей.

2. Энергетический кризис

Оценка 7,2 баллов

Усиление кризисных явлений в энергетике и увеличение долгов на энергорынке – еще одна угроза для экономики

[ + – ] Энергетический кризис. №2 в Рейтинге экономических угроз-2022 Фото: Getty Images

Угроза энергетического кризиса связана с многолетними перекосами в энергосекторе из-за недозапуска рыночных механизмов, несовершенной тарифной политики, вмешательства государства в формирование цен, спекуляции на рынке групп влияния, накопления долгов, ненадлежащего управления отраслью. Напомним, в рейтинге правительства, который Фокус готовил осенью 2021 года, глава Минэнерго Герман Галущенко получил одну из самых низких оценок. Опрошенные эксперты критиковали его за провал подготовки к отопительному сезону, отсутствие стратегии развития энергосистемы и участие в политических играх.

Действительно, зимой 2022 года украинские ТЭС страдают от дефицита угля, энергоблоки останавливаются на ремонт, для бесперебойной работы энергосистемы Украине приходится предпринимать по крайней мере аварийный импорт электроэнергии из Беларуси. В то же время потребители электроэнергии, особенно в селах и малых городах, жалуются на частые и долговременные отключения света.

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"Пока государство регулирует цены и откладывает решение вопросов повышения тарифов [для населения], энергомодернизации ЖКХ, увеличения добычи газа, вывода АЭС и ТЭС из эксплуатации и высокого "зеленого" тарифа, угроза будет сохраняться. Взорвется, если не примут решение по всем этим пунктам, и не половинчатые, а полноценные", — комментирует Юрий Корольчук, соучредитель Фонда энергетических стратегий. Отрасли нужны болезненные реформы, и эксперт сомневается, что в 2022-м ситуация изменится: принятие непопулярных решений и решение проблем будет откладывать власть дольше.

"Отрицательные факторы, связанные с энергетикой, наиболее опасны, потому что они повлияют и на курс валют, и на инфляцию, и на конкурентоспособность товаров экспорта, — считает Наталья Шаповал, руководитель KSE Institute, вице-президент по экономико-политическим исследованиям KSE. — Серьезный сбой в энергосистеме может вылиться в проблемы в инфраструктуре, исправление которых будет очень дорого стоить".

3. Новые долги

Оценка 6,5 баллов

Риском являются неблагоприятные условия для привлечения Министерством финансов новых ссуд на внешних рынках

[ + – ] Накопленные и новые долги. №3 в Рейтинге экономических угроз-2022 Фото: НБУ

Зимой 2022 года, когда Россия начала активно стягивать войска к украинским границам, лихорадило как валютный рынок, так и украинские евробонды. Владельцы бумаг увидели риски для своих инвестиций и начали из них выходить. И в первую очередь распродавали бумаги с погашением в 2022 году — из-за опасений, что в случае начала боевых действий Украина не сможет их погасить. На вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) схожие настроения — зарубежные инвесторы распродают бумаги и покупают валюту, что давит на гривну.

Неблагоприятная геополитическая ситуация, с одной стороны, повышает потребность в новых финансовых вливаниях, с другой, делает невозможным получение новых внешних займов

В такой ситуации шансы Украины получить новые займы минимальны. На аукционе 25 января Минфин из-за отсутствия спроса не смог разместить ОВГЗ сроком на один и два года. Рынок евробондов остается закрытым для нового выпуска украинских бумаг. Как отмечает Мария Репко, заместитель директора ЦЭС, кроме геополитического измерения ситуации на долговых рынках дополнительно может повлиять риск повышения процентных ставок ФРС США и в целом ставок в мире. Это будет означать бегство инвесторов с развивающихся рынков, а также дополнительное усложнение условий займов для таких стран, как Украина.

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"Высокая стоимость займов — для правительства негативный фактор, но его влияние зависит от продолжительности этого периода. Поскольку сейчас государственный бюджет сбалансирован, а у НБУ достаточно резервов, продление ситуации в ее нынешнем состоянии в течение нескольких месяцев не создаст значительных потерь и дисбалансов", — считает Наталья Шаповал.

Впрочем, более длительный период отсутствия возможностей для займов, по мнению эксперта, приведет к сужению инвестиционных и социальных программ в Украине, а это замедлит рост ВВП. Виктор Шулик также считает, что влияние этого фактора может оказаться значительным, учитывая уровень закредитованности украинской экономики и основные условия внешних займов для бизнеса и государства.

Однако у Украины есть опыт работы в условиях неблагоприятного рынка займов. По мнению Дмитрия Боярчука, исполнительного директора CASE Украина, помочь может МВФ, если Украина выполнит условия по назначению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и другие требования фонда.

"Льготное кредитование от международных финансовых институтов заложено [в госбюджете], как существенный источник финансирования, который должен компенсировать слабый доступ к новым внешним займам на финансовых рынках", — отмечает Евгения Ахтырко, финансовый аналитик ИК Concorde Capital.

4. Слабая гривна

Оценка 5,9 баллов

Один из главных рисков для экономики – девальвация нацвалюты до 30 USDUAH и даже ниже

[ + – ] Девальвация гривны. №4 в Рейтинге экономических угроз-2022 Фото: Getty Images

В Украине укрепление гривны остановилось осенью 2021 года, затем курс начал проседать. С начала 2022 года девальвация заметно ускорилась (см. инфографику). Главными причинами этого стали панические настроения из-за информации о подготовке нападения РФ на Украину и дорогостоящем энергетическом импорте. На фоне плохих новостей спрос на валюту растет, рынок вплотную приближается к рекорду обесценивания гривны в феврале 2015 года – 30 USDUAH.

"Потенциальное снижение курса гривны с нынешних 28,3–28,4 USDUAH до 30 USDUAH будет означать удорожание импорта. Однако в целом стоимость потребительской корзины вырастет умеренно — на 1–1,5%, — комментирует Игорь Дейсан. — После такой девальвации правительству будет сложнее погашать и обслуживать государственный долг перед внешними кредиторами.

[ + – ] Как меняется курс гривны Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Влияние удешевления гривны на экономику будет зависеть от уровня девальвации. Юрий Корольчук отмечает, что часть импортеров давно ориентируется на коридор 28–30 USDUAH, тогда как ощутимые потери для экономики станут возможны при проседании национальной валюты до 35 USDUAH, что в 2022 году маловероятно. Впрочем, Виктор Шулик считает, что чрезмерная девальвация приведет к панике и остановке предприятий, работающих на импортном сырье.

По мнению Александра Мартыненко, главы департамента по корпоративному анализу группы ICU, заметное проседание гривны приведет к высокой инфляции, падению потребительского спроса и окажет негативное влияние на деловую активность и экономику в целом.

Успокаивает, что значительную девальвацию в 2022 году эксперты считают маловероятной. Так, Шулик отмечает, что у НБУ достаточно золотовалютных резервов для удержания курса в запланированном при формировании госбюджета коридоре 28,6–28,7 USDUAH. Ранее другие опрошенные эксперты прогнозировали, что курс гривны в 2022 году стабилизируется на 28,6–29,5 USDUAH.

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"Девальвация курса до 30 USDUAH и ниже возможна временно вследствие психологических факторов на негативном новостном фоне. Как только нейтрализуется — курс стабилизируется", — заключает Евгения Ахтырко. То есть в 2022 году гривна, возможно, будет еще укрепляться, но когда и насколько, прогнозировать никто не рискует.

5. Дешевый экспорт

Оценка 5,6 баллов

Низкие мировые цены на товары украинского экспорта способны уменьшить валютную выручку, что создает угрозу как курсу гривны, так и инвестиционным планам бизнеса

[ + – ] Дешевый экспорт. №5 в Рейтинге экономических угроз-2022 Фото: Getty Images

Состояние украинской экономики, уровень инвестиций и крепость нацвалюты зависят от сырьевого экспорта. Значительный спрос и высокие цены на украинские товары стимулируют экономический рост, и наоборот — обвал на мировых рынках влечет за собой стагнацию и падение. К примеру, в 2007 году экономика Украины выросла на 8,2% на фоне высоких мировых цен на металл (один из главных продуктов украинского экспорта), а после падения спроса в результате мирового экономического кризиса в 2009 году ВВП Украины обвалился на 15,1%. То есть, как объясняет Александр Мартыненко, падение цен на товары украинского экспорта негативно влияет на текущий счет, платежный баланс, объемы производства, а также оказывает давление на гривну.

"Этот риск даже больше для нас, чем российская угроза, поскольку единственная причина, почему мы не погрузились в очередную серию валютных шоков и дальнейших проблем в 2020-2021 годах — высокие экспортные цены и сокращение расходов на импорт услуг (в том числе, падение оборота от рынка туризма, так как возможности для путешествий в последние два года были ограничены)", — считает Дмитрий Боярчук. Действительно, в 2021 году конъюнктура для украинского экспорта оказалась очень удачной. Из-за роста цен на сырье экспорт металлов, по данным Минэкономики, вырос на 77% до $15,98 млрд, продуктов растительного происхождения — на 30,9%, до $15,55 млрд.

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"Значительный рост объемов экспорта Украины в 2021 году произошел, прежде всего, благодаря восстановлению мировой экономики и быстрому повышению спроса и мировых цен на металлическую и аграрную продукцию, — комментирует Светлана Таран, руководитель Центра аналитики международной торговли Trade+ KSE Institute. — В начале 2022 года сырьевых рынках остаются очень волатильными и высокими, в течение года не ожидается их существенная коррекция в направлении снижения". Собеседница Фокуса ссылается на прогнозы Всемирного банка, согласно которым в 2022 году возможно умеренное снижение цен на металлы, в то время как стоимость агропродукции будет оставаться высокой.

Однако украинская экономика уже менее зависима от сырьевого экспорта, чем в 2000 году. Как отмечают опрошенные Фокусом эксперты, в торговом балансе страны все большую часть занимают поступления от экспорта услуг. Прежде всего речь идет об динамично возрастающем в течение последних лет IT-экспорте, который динамически растет на протяжении нескольких последних лет и по итогам 2021-го года, согласно прогнозу Ассоциации IT Ukraine, достигнет $6,8 млрд (+36% к 2020 году). Более того, на 2025 год ассоциация прогнозирует рост экспорта IT-услуг из Украины до $12,7–16,3 млрд. Этот фактор будет компенсировать риск удешевления сырьевого экспорта в отдаленной перспективе. Впрочем, сейчас для Украины крайне важно сохранить свои позиции во внешней торговле именно товарами .

6 Агроперспективы

Оценка 5,2 баллов

Плохой урожай и падение выручки от агроэкспорта – один из экономических рисков 2022 года

[ + – ] Плохой урожай и падение выручки от агроэкспорта. №6 в Рейтинге экономических угроз-2022 Фото: Getty Images

Украина – крупная аграрная страна. Как отмечает Инна Звягинцева, украинская экономика остается экспортоориентированной, а среди статей экспорта крупнейшая — именно агропродукция. В 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых — 84 млн т. Урожай масличных составил 22,6 млн т. На фоне высоких мировых цен на продовольствие этот фактор обеспечил значительный приток валюты в страну. Поступления от агроэкспорта в 2021 году, по информации Минэкономики, достигли $15,55 млрд, что значительно поддержало торговый баланс Украины.

Однако дальнейшее развитие ситуации в экономике будет зависеть от того, каким станет агросезон 2022 года. Главным вызовом для сельхозпроизводителей является подорожание в несколько раз и дефицит удобрений, в себестоимости которых доля газа составляет до 80%.

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Как ранее отмечал в комментарии Фокусу Александр Захарчук, заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения ННЦ "Институт аграрной экономики", аграрии будут уменьшать использование удобрений, поскольку дополнительный эффект от их применения не компенсирует расходы на закупку.

"Высокая стоимость удобрений приведет к снижению объема их использования и снижению урожайности. Как следствие произойдет падение объемов экспорта и валютной выручки", — продолжает Анатолий Амелин. Дополнительные проблемы агропроизводителям могут принести капризы климата: заморозки, засухи, ураганы, грады, затяжные ливни. Из-за изменения климата на планете большая часть территории Украины попадает в зону рискованного земледелия.

[ + – ] Урожай зерновых и зернобобовых в Украине, млн т Фото: Людмила Лысак (инфографика)

В случае неурожая Александр Мартыненко прогнозирует значительное негативное влияние на ВВП, текущий счет и обменный курс гривны. По мнению эксперта, вероятным кажется содержание высоких цен на агропродукцию, что также будет способствовать ускорению инфляции. Между тем Виктор Шулик прогнозирует дефицит сырья для украинских предприятий пищевой промышленности, что рискует вызвать дополнительные административные барьеры для экспорта отдельных сельхозпродуктов.

"Для экономики неурожай — посредственная проблема, поскольку в торговом балансе все большую долю занимают поступления от экспорта услуг. А при современных технологиях урожаи монокультур достаточно стабильны и прогнозируемы", — успокаивает Шулик. Добавим, что за последние годы сельское хозяйство в Украине становится более технологичным, значительные финансовые поступления позволили агропроизводителям улучшить свое техническое обеспечение.

7. Бюджетный дисбаланс

Оценка 4,7 баллов

Увеличение расходов госбюджета через новые социальные программы с одновременным снижением доходной части на фоне отсутствия роста новых инвестиций – седьмой риск для экономики в 2022 году

[ + – ] Дисбаланс бюджета. №7 в Рейтинге экономических угроз-2022 Фото: Getty Images

В разгар эпидемии коронавируса, когда экономику практически остановили карантинные ограничения, в приближенных к власти кругах обсуждают идею "вертолетных денег" — масштабные выплаты всем пострадавшим от кризиса, ради чего, скорее всего, придется включить печатный станок. Следствием неоправданного увеличения бюджетных расходов, ради финансирования которых придется печатать деньги, станет взрывная инфляция.

Действительно, украинские власти на волне популизма бросают значительные средства на "Большую стройку", инициируют выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным украинцам и реализуют другие "соцпроекты". В частности, на дороги в 2021 году потратили более 100 млрд грн., что составляет почти 10% доходной части бюджета. На выплату "ковидной тысячи" ушло 8 млрд грн.

[ + – ] Как изменялись расходы в госбюджете в разные годы Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Однако эксперты отмечают, что Минфин и Нацбанк продолжают придерживаться консервативной политики. В госбюджете на 2022 год заложили умеренный дефицит – 3,5%. В UIF, по словам Анатолия Амелина, считают, что эта цифра может быть даже меньше.

"Пока Украина сотрудничает с международными партнерами, финансирование из-за дефицита госбюджета контролируется. Кроме того, вряд ли поддержка спроса на продовольственные товары и коммунальные услуги, куда направляется львиная доля дотаций и субсидий, повредит экономике Украины", — комментирует Виктор Шулик. С другой стороны, Юрий Корольчук не исключает, что увеличение бюджетных расходов может быть запланировано на 2023–2024 годы — для поддержки власти накануне выборов. Поэтому соответствующие риски имеют шанс сбыться после 2022-го.

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В то же время, ради финансирования популистских проектов власти фискальное давление на бизнес все время увеличивается. Некоторые инициативы, например удешевление газа для производителей социальных продуктов и ограничение торговой наценки для ритейлеров, осуществляются за счет коммерческого сектора. Это ухудшает бизнес-климат в стране и приводит к замедлению развития экономики.

Важно также учесть, что при условии негативного сценария боевых действий из-за агрессии со стороны РФ государственный бюджет будет переформирован в соответствии с новыми потребностями армии и медицины, поэтому его дефицит вырастет гораздо больше, чем запланировано.