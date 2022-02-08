Запись на получение смартфонов для пенсионеров начнется в апреле, — Федоров

По словам главы Минцифры, большую часть государственной программы хотят реализовать в этом году. Но какие именно гаджеты получат пожилые украинцы еще неизвестно.

Вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60-ти лет смогут записаться на получение бесплатного смартфона от государства в апреле текущего года. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга в ходе "Diia Summit 2022" сегодня, 8 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап — получение смартфонов — зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать.", — отметил министр.

Также он подчеркнул, что большую часть проекта по выдаче смартфонов пенсионерам правительство планирует реализовать в 2022 году. Но какие именно гаджеты получат пожилые украинцы, еще не определено.

Также вице-премьер не ответил на вопрос журналистов об источнике финансирования нового проекта. Ожидается, что смартфоны по государственной программе смогут получить 8,5 млн пенсионеров.

Напомним, сегодня во время выступления на "Diia Summit 2022" президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную государственную программу, в рамках которой все вакцинированные граждане Украины старше 60-ти лет смогут получить бесплатный современный смартфон и льготный тариф на мобильный Интернет. По словам главы государства, программа стартует весной этого года.

Президент также предложил украинцам выбрать название для новой государственной программы: Бабушкафон, Е-дедушка или Е-бабушка, Е-смартфон.

Отметим, что сегодня Минцифры запустило в "Дії" услугу по смене места регистрации. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцам больше не придется возиться с документами и стоять в очередях для получения прописки.