Зеленский пообещал пенсионерам бесплатные смартфоны с выгодными тарифами (видео)

По словам президента, выдача мобильных устройств вакцинированным гражданам будет осуществляться в рамках новой государственной программы.

Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет в скором времени получат от государства современный смартфон с льготным тарифом от мобильного оператора. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе "Diia Summit 2022".

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В ходе своего выступления глава государства напомнил о расширении програмы "єПідтримка", по которой привитым гражданам выплачивают 1000 гривен за вакцинацию. По словам Владимира Зеленского, теперь пожилые люди могут потратить "ковидные" выплаты на покупку лекарств и оплату коммунальных услуг.

Однако, как отметил президент, не у всех граждан есть смартфон и не каждый умеет пользоваться Интернетом. В связи с этим, в Украине запускают новую государственную программу, в рамках которой часть украинцев получат современные мобильные устройства.

"Весной запускаем большую государственную программу. Все вакцинированные граждане старше 60 лет получат бесплатный, качественный и современный смартфон, а также льготный тариф (тариф от мобильного оператора — ред.). Это (запуск новой государственной программы — ред.) путь к нашей главной мечте — доступ к Интернету для всех граждан Украины", — заявил Владимир Зеленский во время "Diia Summit 2022".

Глава государства также предложил украинцам выбрать название для новой государственной программы, по которой украинцы старше 60 лет бесплатно получат смартфон: Бабушкафон, Е-дедушка или Е-бабушка, Е-смартфон.

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Отметим, что в ходе выступления на "Diia Summit 2022" Владимир Зеленский запустил первый опрос в приложении "Дія". В частности, глава государства анонсировал запуск цифрового народовластия и предложил украинцам выбрать название для программы, которая затронет граждан в возрасте от 60 лет.

Также сообщалось, что приложение "Дія" будет собирать и хранить данные об украинцах. Кабинет министров своим постановлением от 7 февраля обязал госпредприятие "Дія" хранить обезличенные персональные данные участников опросов из "отдельных категорий", а также результаты соцопросов.