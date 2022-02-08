Зеленский запустил первый опрос в "Дії" и пообещал пожилым украинцам бесплатные смартфоны

Глава государства поинтересовался у украинцев, какую услугу они считают самой полезной, а также попросил выбрать название для новой программы для украинцев старше 60-ти лет.

Президент Украины Владимир Зеленский запустил в приложении "Дія" два первых онлайн-опроса. Он рассказал подробности проекта на Diia Summit 2022.

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8 февраля, в день старта саммита, новая услуга стала доступной в приложении "Дія". Чтобы принять участие, необходимо кликнуть на "Опросы" в меню услуг, прямо сейчас там доступны два окошка с вопросами от президента.

"В "Дії" запускается услуга "опрос" — это первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан — это возможность высказывать свою позицию и влиять на решения, для государства — возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. Для всех нас — это фактически старт цифрового народовластия", — подчеркнул Владимир Зеленский во время речи, отдельно записанной и показанной на саммите.

По его словам, первый вопрос является простым тестом для системы: "Какая новая услуга самая полезная для пользователя?". Украинцы могут выбрать из таких вариантов:

изменение места регистрации;

справка о несудимости;

надлежащий пользователь (особа, которая на законных основаниях пользуется автомобилем, который ему не принадлежит, — ред.);

опросы.

Как подчеркнул президент, второй вопрос является более серьезным и ответственным, ведь ответ повлияет на новую государственную программу, в рамках которой пожилым украинцам старше 60 лет выдадут по бесплатному смартфону. В рамках опроса Владимир Зеленский предложил выбрать название для проекта из таких вариантов:

Бабушкафон

Е-дедушка или Е-бабушка

Е-смартфон

На момент написания материала больше всего пользователей "Дії" проголосовали за "Е-смартфон" (83%). Вариант "Бабушкафон" понравился 7% опрошенных, а "Е-дедушка" и "Е-бабушка" — 11%.

Ранее писали, что Кабмин утвердил процедуру проведение опросов в приложении "Дія". В них смогут принять участие пользователи возрастом от 14 лет.