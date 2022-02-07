В приложения "Дія" будут проводить соцопросы: Кабмин утвердил процедуру

В опросах смогут принимать участие пользователи приложения "Дія", начиная с 14 лет, а результаты будут известны, если организатор даст согласия на их обнародование.

Кабинет министров утвердил порядок проведения социальных опросов через приложение "Дія". Они будут касаться инициатив власти по решению вопросов государственного управления в различных сферах жизни. Первые социальные вопросы должны появится в приложении через три месяца. Заказывать опросы смогут Министерства, а также органы центральной и местной исполнительной власти. Такое постановление утвердил Кабинет министров Украины в понедельник, 7 февраля.

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Согласно постановлению правительства, в опросах смогут принимать пользователи приложения от 14 лет, а появиться такая функция должна в ближайшие три месяца.

"Министерству цифровой трансформации обеспечить в трехмесячный срок техническую возможность проведения опроса на Едином государственном веб-портале электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія)", — сообщили в правительстве.

Одновременно смогут проводиться несколько опросов, но отмечается, что это не является голосованием, предусмотренным законом "О всеукраинском референдуме", и не является выборами, предусмотренными Избирательным кодексом Украины, а также формой публичного общественного обсуждения и/или электронных консультаций с общественностью

Организатором опросов будет выступать технический администратор и собственник портала "Дія", а их результаты смогут увидеть люди, если инициатор опроса даст согласие на обнародование.

Ранее в приложении "Дія" анонсировали новые функции для водителей. В скором времени появится возможность назначать человека, который может законно пользоваться его автомобилем в режиме онлайн. Ранее право управления транспортным средством можно было только в кабинете водителя или в сервисном центре МВД

Напомним, хакер слил в сеть персональные данные миллионов украинцев, которые, по его словам, он получил из сервиса "Дія". Преступники продают ее за $15 тысяч, а обнародованные данные содержат в себе имена, номера телефонов, ИНН и паспортные данные.