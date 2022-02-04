"Дія" позволит передать техпаспорт и право управления автомобилем в пару кликов, - Федоров

Новые функции проходят бета-тестирование, однако ими уже можно воспользоваться, предоставив необходимые документы.

4 февраля в приложении "Дія" запустили новую услугу для передачи права на управление автомобилем. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.

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Услуга позволит любому украинцу назначить надлежащего пользователя — человека, который может законно пользоваться его автомобилем, в онлайн-режиме. Ранее право управления транспортным средством можно было только в кабинете водителя или в сервисном центре МВД.

Заявление на назначение надлежащего пользователя в "Дії" должны подавать два человека: владелец автомобиля и водитель, который хочет им управлять. Для участия в бета-тесте необходимо оформить внутренний или заграничный паспорт, техпаспорт машины, водительсткое удостоверение нужной категории. Как подчеркнул Михаил Федоров, благодаря новым правилам и современным системам фиксации нести ответственность за правонарушения будет водитель, а не собственник машины.

В своем Телеграм-канале Михаил Федоров написал, что Минцифры в рамках Diia.Summit запускает еще одну новую услугу, которая позволит "шерить" (передавать) автомобильный техпаспорт в приложении "Дія". С ее помощью владелец автомобиля может быстро поделиться документом с мужем или женой. Эта услуга пока также находится на стадии бета-тестирования.

Ранее Минцифры сообщила об итогах второго Bug Bounty приложения "Дія". По словам Михаила Федорова, за полгода программистам не удалось найти никаких критических уязвимостей в системе, однако четырем из них выплатили небольшые вознаграждения на общую сумму $1 900. Стоит отметить, что общий призовой фонд составлял 1 миллион гривен. Как добавили в Минцифры, с августа в тестировании поучаствовали 329 хакеров, 36 из них подали заявки о возможных багах, однако большинство из них отклонили за "несоответствение требованиям".

В конце января украинцы начали тестировать декларирование места жительства в приложении "Дія". Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить анкету и выполнить несколько действий по инструкции, которую разработчики отправляют по электронной почте.

Писали также, что портал "Дія" переезжает в новый дата-центр, на котором ранее протестировали приложение. Такое решение Минцифры приняло после масштабной кибератаки на государственные сайты Украины, которая произошла в ночь с 13 на 14 января.