"Дія" дозволить передати техпаспорт і право керування автомобілем у кілька кліків, — Федоров

Нові функції проходять бета-тестування, проте вже можна скористатися, надавши необхідні документи.

4 лютого в додатку "Дія" запустили нову послугу для передавання права на керування автомобілем. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав на своїй сторінці у Facebook.

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Послуга дозволить будь-якому українцеві призначити належного користувача — людину, яка може законно користуватися автомобілем, в онлайн-режимі. Раніше право керування транспортним засобом можна було лише в кабінеті водія або в сервісному центрі МВС.

Заяву на призначення належного користувача в "Дії" мають подавати дві особи: власник автомобіля і водій, який хоче ним керувати. Для участі в бета-тесті необхідно оформити внутрішній або закордонний паспорт, техпаспорт машини, посвідчення водія потрібної категорії. Як наголосив Михайло Федоров, завдяки новим правилам і сучасним системам фіксації нести відповідальність за правопорушення буде водій, а не власник машини.

У своєму Телеграм-каналі Михайло Федоров написав, що Мінцифри в межах Diia.Summit запускає ще одну нову послугу, яка дозволить "шерити" автомобільний техпаспорт у додатку "Дія". З її допомогою власник автомобіля може швидко поділитися документом із чоловіком чи дружиною. Ця послуга поки що знаходиться на стадії бета-тестування.

Раніше Мінцифри повідомила про підсумки другого Bug Bounty програми "Дія". За словами Михайла Федорова, за пів року програмістам не вдалося знайти жодних критичних уразливостей у системі, проте чотирьом із них виплатили невеликі винагороди на загальну суму $1 900. Варто зазначити, що загальний призовий фонд становив 1 мільйон гривень. Як додали в Мінцифри, із серпня в тестуванні взяли участь 329 хакерів, 36 із них подали заявки про можливі баги, проте більшість із них відхилили за "невідповідність вимогам".

Наприкінці січня українці почали тестувати декларування місця проживання у додатку "Дія". Для того, щоб скористатися послугою, потрібно заповнити анкету та виконати кілька дій за інструкцією, яку розробники надсилають електронною поштою.

Писали також, що портал Дія переїжджає в новий дата-центр, на якому раніше протестували додаток. Таке рішення Мінцифри ухвалило після масштабної кібератаки на державні сайти України, що відбулася в ніч із 13 на 14 січня.