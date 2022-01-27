Портал "Дія" переїжджає на хмарний сервіс, уже випробуваний програмою — Мінцифри

Нова платформа має забезпечити вищий захист персональних даних українців, зберігши швидкість.

Після масштабної атаки хакерів у ніч із 13 на 14 січня державний портал "Дія" вирішили перенести на нову інфраструктуру. Фокус надіслав до Міністерства цифрової трансформації запит, щоб дізнатися, що такий перехід принесе користувачам.

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Тиждень тому Мінцифри заявили, що розміщує портал, зокрема, особисті кабінети українців, на "більш захищену інфраструктуру". У відповіді на запит відомство уточнило: йде перехід на нову модель використання сервісів хмарних обчислень, яку протестували вже на мобільному додатку "Дія". Вже зараз портал і додаток в працюють в одній "хмарі", але в різних підмережах, таким чином, між ними немає безпосередньої взаємодії.

"Захист інфраструктури здійснюється комплексними методами, що охоплюють організаційні та технічні заходи, що базуються на сучасних стандартах кіберзахисту, властивих об'єктам критичної інформаційної інфраструктури", — заявили в міністерстві.

Адміністратори "Дії" обіцяють, що на новій платформі продуктивність та якість обслуговування користувачів збільшиться, при цьому збережеться колишня швидкість доступу до послуг та інформації громадян. Як запевняє Мінцифри, платформа повністю відповідає вимогам Закону "Про захист персональних даних":

"Використання нової інфраструктури неможливе без виконання нею цієї умови, адже відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, — переважна частина даних, що обробляються на Порталі".

Державний сервіс уклав договір про рівень обслуговування (Service Level Agreement) з провайдером, а також планує отримати атестат Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) – це сукупність організаційних та інженерно-технічних характеристик, спрямованих на забезпечення захисту від розкрадання або розголошення.

Раніше в інтернет-мережі опублікували велику базу даних українців, нібито "злиту" із сервісу "Дія". Автор виставив інформацію на продаж за $15 тисяч, зокрема номери телефонів та ідентифікаційні коди.

Незабаром після цього в "злитій" базі знайшли дані 14-річного українця, який користувався лише додатком "Дія". За словами родича-програміста, молодик отримав паспорт лише пів року тому і до скандалу зі зломом не заходив на портал державного сервісу.

Експерти розповіли, як українцям захиститися після "зливу" даних. Видалення програми "Дія" не допоможе, а ось паролі від програм і сайтів рекомендовано змінити. Крім того, не варто використовувати електронні цифрові підписи, автоматично згенеровані банками.