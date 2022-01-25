Використовував лише додаток "Дія": у "злитій" базі знайшли дані 14-річного українця

Молодий українець отримав паспорт і зареєструвався у державному сервісі пів року тому, а тепер його дані виставлені на продаж, стверджує родич.

Український програміст Іван Сорочан заявив, що знайшов у нібито "злитій" базі дані свого неповнолітнього родича. Він розповів подробиці на своїй сторінці у Facebook.

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За словами автора, його родич отримав паспорт майже пів року тому, ніколи не реєструвався фізособою-підприємцем і користувався лише додатком "Дія", не порталом. З одним із фрагментів бази даних виявлено ідентифікаційний код, телефон та адресу електронної пошти. Вказано також дату — вересень 2021 року, яку спочатку сприйняли за дату використання програми "Дія" під час отримання відправлення "Новою поштою", проте ця інформація не підтвердилася.

"Перевірили ще раз дату отримання посилки. Різниця в часі — день. Тобто, дата, швидше за все, — входу або реєстрації в "Дії", — наголосив Іван Сорочан.

[ + – ] Скріншот допису Івана Сорочана у Facebook Фото: Скриншот

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун із Secret Cybersecurity Firm на своїй сторінці у Facebook стверджує, що поспілкувався з батьком хлопця, та поділився додатковими подробицями. За його інформацією, 14-річний підліток у серпні 2021 року отримав в одному з обласних центрів надання адміністративних послуг свій перший паспорт і згодом встановив додаток "Дію". Батько стверджує, що хлопчик не реєструвався на порталі, поки його дані не були виявлені в базі, "злитій" на сайті RaidForums: ім'я, номер телефону, електронна пошта й ідентифікаційний код.

[ + – ] Дані про підлітка з бази, опублікованій на RaidForums Фото: Facebook

На думку Костянтина Корсуна, інформацію могли викрасти з двох джерел: ЦНАП або додаток "Дія". Останній вважається найімовірнішим. Він припустив, що після злому порталу хакери могли отримати доступ до ресурсів, які використовує мобільний додаток.

"Уся історія — абсолютно реальна, люди — справжні, дані щодо витоку — свіжі та достовірні. І це повністю спростовує урядову версію, що "зливу не було", "дані не актуальні" та "Дія тут ні до чого!!" — висловився Костянтин Корсун: "Підказали ще третій можливий канал витоку — банк, через BankID якого хлопець реєструвався в Дії. Якщо так, "Дія" для ідентифікації цифрової особи використовує бази даних банків, які продаються на чорному ринку. Чарівно".

Фокус запросив коментар в Івана Сорочана для уточнення інформації щодо ситуації з його неповнолітнім родичем.

Раніше писали, що хакер опублікував на RaidForums персональні дані мільйонів українців. За його словами, конфіденційну інформацію вдалося отримати з порталу Дія. Йдеться про імена, дати народження, номери телефонів, ідентифікаційні коди тощо. Автор виставив базу на продаж за 15 тисяч доларів.

У Мінцифри ж заявили, що оголошення про "злив" даних є фейковим. Чиновники стверджують, що в базі містяться старі дані, зібрані з різних джерел не пізніше 2019 року.