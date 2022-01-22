Оголошення про "злив" даних з "Дії" є фейком, — Мінцифри

Відомство стверджує, що у мережі продають старі файли, злиті ще у 2019-му. Однак у самій базі є деяка інформація, яка датується минулим роком.

Оголошення про продаж персональних даних українців із сервісу "Дія" є провокацією та не відповідає дійсності. Про це у відповідь на запит Фокусу повідомило Міністерство цифрової трансформації.

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Як зазначає відомство, шахраї стверджують, що інформацію отримано в результаті кібератаки в ніч із 13 на 14 січня 2014 року, проте під виглядом цих даних насправді намагаються продати дані, зібрані з різних джерел ще у 2019 році. Таким чином зловмисники намагаються залякати суспільство та дестабілізувати ситуацію, завадивши роботі державних структур.

"Оголошення про продаж "злитих" даних українців у результаті кібератаки є провокацією та продовженням гібридної війни", — наголосило Мінцифри. — "Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах".

Прес-служба додала, що мобільним додатком Дія користуються 13,5 мільйона українців, а не 2 мільйони, зазначені в оголошенні. Крім того, державний сервіс не зберігає конфіденційних даних, а лише відображає інформацію з офіційних реєстрів.

Український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram-каналі заявив, що згадані оголошення розповсюджуються в Інтернеті вже близько тижня. При спробі купити базу даних зловмисники зникають, іноді з грошима користувачів.

"Перед нами черговий прояв гібридної війни: і держава інформаційно вколоти, та ще й грошей спробувати на цьому заробити. Не ведіться і не розповсюджуйте брехню, це обман наших ворогів", — наголосив Центр.

[ + – ] Оголошення про продаж даних з "Дії" на форумі Фото: Скриншот

Фокус перевірив SQL-базу, надану для попереднього перегляду в одному з оголошень на форумі RaidForums, та виявив, що частина даних датується 2021 роком, а не 2019, як стверджує Мінцифри.

Раніше писали, що на RaidForums виставили на продаж базу персональних даних понад 2 млн. українців. За словами автора оголошення, вона містить імена, дати народження, телефони, ІПН та навіть паспортні дані громадян. Для попереднього перегляду виклали файли загальною вагою понад 11 ГБ, розмір повної бази невідомий, але її продають за $15 тис.