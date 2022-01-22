Объявление о "сливе" данных из "Дії" является фейком, - Минцифры

Ведомство утверждает, что в сети продают старые файлы, слитые еще в 2019-м. Однако в самой базе есть некоторая информация, датируемая прошлым годом.

Объявление о продаже персональных данных украинцев из сервиса "Дія" является провокацией и не соответствует действительности. Об этом в ответ на запрос Фокуса сообщило Министерство цифровой трансформации.

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Как отмечает ведомство, мошенники утверждают, что информация получена в результате кибератаки в ночь с 13 на 14 января 2014 года, однако под видом этих данных на самом деле пытаются продать данные, собранные из различных источников еще в 2019 году. Таким образом злоумышленники пытаются запугать общество и дестабилизировать ситуацию, помешав работе государственных структур.

"Объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результае кибератаки является провокацией и продолжением гибридной войны", — подчеркнуло Минцифры. — "Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах".

Пресс-служба добавила, что мобильным приложением "Дія" пользуются 13,5 миллиона украинцев, а не 2 миллиона, указанных в объявлении. Кроме того, государственный сервис не хранит конфиденциальные данные, а лишь отображает информацию из официальных реестров.

Украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram-канале заявил, что упомянутые объявления распространяются в Интернете уже около недели. При попытке купить базу данных злоумышленники "исчезают", иногда с деньгами пользователей.

"Перед нами очередное проявление гибридной войны: и государство информационно уколоть, да еще и денег попробовать на этом заработать. Не ведитесь и не распространяйте ложь, это обман наших врагов", — подчеркнул Центр.

[ + – ] Объявление о продаже данных из "Дії" на форуме Фото: Скриншот

Фокус проверил SQL-базу, предоставленную для предварительного просмотра в одном из объявлений на форуме RaidForums, и обнаружил, что часть данных датируется 2021 годом, а не 2019-м, как утверждает Минцифры.

Ранее писали, что на RaidForums выставили на продажу базу персональных данных более 2 млн украинцев. По словам автора объявления, она содержит имена, даты рождения, телефоны, ИНН и даже паспортные данные граждан. Для предварительного просмотра выложили файлы общим весом более 11 ГБ, размер полной базы неизвестен, однако ее продают за $15 тыс.