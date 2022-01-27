Портал "Дія" переезжает на облачный сервис, уже испытанный приложением - Минцифры

Новая платформа должна обеспечить более высокую защиту персональных данных украинцев, сохранив скорость.

После масштабной хакерской атаки в ночь с 13 на 14 января государственный портал "Дія" решили перенести на новую инфраструктуру. Фокус отправил в Министерство цифровой трансформации запрос с целью узнать, что такой переход принесет пользователям.

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Неделю назад Минцифры заявили, что размещает портал, в частности, личные кабинеты украинцев, на "более защищенную инфраструктуру". В ответе на запрос ведомство уточнило: идет переход на новую модель использования сервисов облачных вычислений, которуе уже протестировали на мобильном приложении "Дія".

"Защита инфраструктуры осуществляется комплексными методами, охватывающими организационные и технические мероприятия, основанные на современных стандартах киберзащиты, присущих объектам критической информационной инфраструктуры", — заявили в министерстве.

Администраторы "Дії" обещают, что на новой платформе продуктивность и качество обслуживания пользователей увеличится, при этом сохранится прежняя скорость доступа к услугам и информации граждан. По заверению Минцифры, платформа полностью соответствует требованиям Закона "О защите персональных данных":

"Использование новой инфраструктуры невозможно без выполнения им этого условия, ведь сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано — подавляющая часть данных, обрабатываемых на Портале".

Государственный сервис заключил договор об уровне обслуживания (SLA) с провайдером, а также планирует получить атестат Комплексной системы защиты информации (КСЗИ) — это совокупность организационных и инженерно-технических характеристик, направленных на обеспечение защиты информации от хищения или разглашения.

Ранее в Интернет-сети опубликовали обширную базу данных украинцев, якобы "слитую" из сервиса "Дія". Автор выставил информацию на продажу за $15 тысяч, в том числе номера телефонов и идентификационные коды.

Вскоре после этого в "слитой" базе нашли данные 14-летнего украинца, который пользовался только приложением "Дія". По словам родственника-программиста, молодой человек получил паспорт всего полгода назад и до скандала со взломом не заходил на портал государственного сервиса.

Эксперты рассказали, как украинцам защититься после "слива" данных. Удаление приложения "Дія" не поможет, а вот пароли от приложений и сайтов рекомендовано сменить. Кроме того, не стоит использовать электронные цифровые подписи, автоматически сгенерированные банками.