Українці можуть тестувати декларування місця проживання в додатку "Дія", — Федоров

Будь-хто охочий може скористатися послугою через програму, якщо заповнить анкету та виконає інструкцію, отриману електронною поштою.

Міністерство цифрової трансформації України запустило відкрите тестування нової послуги – декларування місця проживання в додатку "Дія". Про це міністр Михайло Федоров написав на своєму телеграм-каналі 25 січня.

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За його словами, протестувати послугу може будь-який користувач державної програми. Для цього необхідно перейти за спеціальним посиланням, заповнити анкету, отримати на електронну пошту інструкцію та виконати всі кроки, вказані там. Михайло Федоров запропонував українцям ділитися своїми відгуками.

"Нарешті найпопулярніша послуга серед українців стане доступною на всю країну онлайн у кілька кліків. Більше жодних візитів до військкомату чи поїздок до ЦНАП — дуже часто туди, де живе ваша "прописка", а не ви", — написав міністр.

1 грудня 2021 року Мінцифри запустило бета-тест послугу для зміни місця проживання на порталі "Дія". Скористатися нею можуть громадяни віком від 14 років за наявності податкового номера та кваліфікованим електронним підписом власників житла. Насамперед доступ до послуги отримали мешканці Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона, але міністерство пообіцяло зробити її доступною для всіх мешканців країни. Важливий нюанс: право власності має бути в Реєстрі нерухомості щонайменше з 2013 року.

Михайло Федоров заявив, що "прописка" в Україні стала декларативною. Іншими словами, людині потрібно лише назвати державі адресу фактичного проживання, підтвердженого власником житла. Завдяки нововведенням українці можуть зробити це онлайн протягом 24 годин. При цьому місце реєстрації не дає мешканцю право власності.