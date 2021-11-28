З 1 грудня українці зможуть міняти місце проживання через "Дію", — Мінцифри

Заявник повинен бути старше 14 років та мати при реєстрації податковий номер із кваліфікованим електронним підписом власників житла.

1 грудня стартує бета-тестування зміни місця проживання в режимі онлайн на порталі "Дія". Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

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Для участі у бета-тестуванні громадянам України необхідно заповнити невелику анкету.

Заявник, який вирішить брати участь у пілотному проекті, має бути старше 14 років. Також необхідно мати:

податковий номер заявника та власників/співвласників житла;

КЕП (кваліфікований електронний підпис — ред.) заявника та власників/співвласників житла.

Право власності на житло, як попереджають у прес-службі міністерства, має бути внесене до Реєстру нерухомості з 2013 року, а відповідну інформацію можна перевірити на порталі Дія.

На даний момент у бета-тестуванні не зможуть брати участь мешканці Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона, але в Мінцифри пообіцяли, що незабаром послуга з декларування місця проживання онлайн стане доступною для них.

Раніше Фокус розповідав про запуск послуги реєстрації місця проживання в "Дії". За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, незабаром українці зможуть отримувати державні послуги не за пропискою, а за місцем проживання.

Також Михайло Федоров пояснював, як на базі Дії працюватиме сервіс Military ID. Міністр зазначив, що після запуску сервісу призовникам не потрібно буде відвідувати військкомати для зміни місця реєстрації.