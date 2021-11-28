С 1 декабря украинцы смогут менять место жительства через "Дію", — Минцифры

Заявитель должен быть старше 14 лет и иметь при регистрации налоговый номер с квалифицированной электронной подписью владельцев жилья.

1 декабря стартует бета-тестирование смены места жительства в режиме онлайн на портале "Дія". Об этом информирует пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Для участия в бета-тестировании гражданам Украины необходимо заполнить небольшую анкету.

Заявитель, который решит участвовать в пилотном проекте, должен быть старше 14 лет. Также необходимо иметь:

налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;

КЭП (квалифицированная электронная подпись — ред.) заявителя и владельцев/совладельцев жилья.

Право собственности на жилье, как предупреждают в пресс-службе министерства, должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года, а соответствующую информацию можно проверить на портале "Дія".

В данный момент в бета-тестировании не смогут участвовать жители Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона, но в Минцифры пообещали, что скоро услуга по декларированию места жительства онлайн станет доступной для них.

Ранее Фокус рассказывал про запуск услуги про регистрации места жительства в "Дії". По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в скором времени украинцы смогут получать государственные услуги не по прописке, а по месту жительства.

Также Михаил Федоров объяснял, как на базе "Дії" будет работать сервис Military ID. Министр отметил, что после запуска сервиса призывникам не нужно будет посещать военкоматы для смены места регистрации.