"Речь лишь о смене прописки", - глава Минцифры объяснил, как будет работать Military ID в "Дії"
Михаил Федоров уверяет, что благодаря новому сервису отпадет необходимость посещать военкоматы для смены места регистрации.
Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в своем Telegram-канале, что новость Министерства обороны о новом сервисе для призывников и резервистов Military ID, который планируют запустить на базе государственной платформы "Дія", получилась "сложной", потому решил объяснить ситуацию простыми словами.
"Сейчас мы готовим запуск онлайн услуги по смене места регистрации ("прописки"). Это наиболее массовая услуга в стране", — написал Михаил Федоров.
Чиновник отметил, что для смены места регистрации военнообязанным необходимо в обязательном порядке приходить в военкоматы.
"Удобность и клиентоориентированность похода вы знаете сами…" — подчеркнул Федоров.
Впрочем, уверяет глава Минцифры, после запуска сервиса Military ID посещать военкоматы не будет необходимости, а сменить свое место регистрации каждый сможет за считанные минуты. На этом, по словам чиновника, все предлагаемые изменения и заканчиваются.
"Максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат", — уверяет Федоров.
Также чиновник рассказал, что пилот этого проекта был запущен в шести городах еще в мае этого года.
Примечательно, что после заявления Минобороны о запуске сервиса Military ID на базе "Дії", который объединит реестр призывников с другими базами, в том числе — миграционной службы, спровоцировало волну слухов, а критики "Дії" начали писать, что "следующим шагом станет повестка в смартфоне".
"Напомню, что раз зарегистрировавшись в "Дії" удалить себя оттуда не выйдет. Угадаете что потом будет приходить на цифровое приписное? Считаю — гениально, прятаться от призыва будет все сложнее", — написал на своей странице в Facebook менеджер по развитию бизнеса Михаил Чайкин.
Эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич, комментируя новость о Military ID у себя в Facebook, сообщил, что он упоминал о возможности появления "повесток", в том числе — в военкоматы, в своей статье годичной давности.
"Пока же товарищ майор только примеряется со своей державницькой шваброй к тому месту, через которое многие наши соотечественники познают реальность", — написал Химич.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что неизвестный продавал поддельное приложение "Дія", благодаря которому несовершеннолетние могли покупать спиртные напитки. За фейковую программу он просил 120 грн.
Позже 21-летнего парня нашли и объявили подозрение в подделке документов. Спустя несколько дней стало известно, что хакеру предложили стажировку в Минцифры.