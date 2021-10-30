"Речь лишь о смене прописки", - глава Минцифры объяснил, как будет работать Military ID в "Дії"

Михаил Федоров уверяет, что благодаря новому сервису отпадет необходимость посещать военкоматы для смены места регистрации.

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в своем Telegram-канале, что новость Министерства обороны о новом сервисе для призывников и резервистов Military ID, который планируют запустить на базе государственной платформы "Дія", получилась "сложной", потому решил объяснить ситуацию простыми словами.

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"Сейчас мы готовим запуск онлайн услуги по смене места регистрации ("прописки"). Это наиболее массовая услуга в стране", — написал Михаил Федоров.

Чиновник отметил, что для смены места регистрации военнообязанным необходимо в обязательном порядке приходить в военкоматы.

"Удобность и клиентоориентированность похода вы знаете сами…" — подчеркнул Федоров.

Впрочем, уверяет глава Минцифры, после запуска сервиса Military ID посещать военкоматы не будет необходимости, а сменить свое место регистрации каждый сможет за считанные минуты. На этом, по словам чиновника, все предлагаемые изменения и заканчиваются.

"Максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат", — уверяет Федоров.

Также чиновник рассказал, что пилот этого проекта был запущен в шести городах еще в мае этого года.

Примечательно, что после заявления Минобороны о запуске сервиса Military ID на базе "Дії", который объединит реестр призывников с другими базами, в том числе — миграционной службы, спровоцировало волну слухов, а критики "Дії" начали писать, что "следующим шагом станет повестка в смартфоне".

"Напомню, что раз зарегистрировавшись в "Дії" удалить себя оттуда не выйдет. Угадаете что потом будет приходить на цифровое приписное? Считаю — гениально, прятаться от призыва будет все сложнее", — написал на своей странице в Facebook менеджер по развитию бизнеса Михаил Чайкин.

Эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич, комментируя новость о Military ID у себя в Facebook, сообщил, что он упоминал о возможности появления "повесток", в том числе — в военкоматы, в своей статье годичной давности.

"Пока же товарищ майор только примеряется со своей державницькой шваброй к тому месту, через которое многие наши соотечественники познают реальность", — написал Химич.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что неизвестный продавал поддельное приложение "Дія", благодаря которому несовершеннолетние могли покупать спиртные напитки. За фейковую программу он просил 120 грн.

Позже 21-летнего парня нашли и объявили подозрение в подделке документов. Спустя несколько дней стало известно, что хакеру предложили стажировку в Минцифры.