Военком в смартфоне. Минобороны объединит "Дію", реестр призывников и базу миграционной службы

Министр обороны утверждает, что нововведение позволит гражданам избавиться не только от очередей, но и от коррупционных рисков. Нововведение коснется сотен тысяч людей, которые "косили" от армии.

На государственном портале "Дія" запустят сервис Military ID, в котором граждане смогут увидеть информацию, содержащуюся о них в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Министр обороны Андрей Таран заверил, что ведомство уже начало интеграцию с другими государственными реестрами, в том числе — базами Государственной миграционной службы. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

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"Уже заложены основы для цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве", — заверил министр обороны Андрей Таран.

По словам министра, это позволит в ближайшее время ввести номер Military ID вместо бумажных документов. Такой уникальный идентификатор будет создаваться во время внесения человека в Единый государственный реестр.

Министр рассказал, что его ведомство уже работает над тем, чтобы граждане могли получать соответствующую информацию о себе из портала "Дія" в электронном виде. Чиновник рассчитывает, что в онлайн-режиме люди смогут увидеть запись о себе в реестре и поменять регистрацию места проживания.

Таран сообщил, что Минобороны и администрирующее "Дію" Министерство цифровой трансформации уже работают над совместным приказом, в котором будет определен порядок обмена между порталом и реестром.

Благодаря нововведению, утверждает министр, граждане смогут получать "услуги по воинской обязанности без очередей и коррупционных рисков" прямо в своих смартфонах.

По словам Тарана, запустить проект Military ID должны в течение 2022-2023 годов.

Заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерий Дендебера в комментарии "АрміяInform" сообщал, что в течение 2019 года призывные комиссии направили материалы на 245 тыс. человек, которые уклонялись от призыва. К административной ответственности привлекли более 17,2 тыс. человек, к уголовной — 423.

Во время осеннего призыва 2020 года план по набору людей на срочную службу был выполнен: на срочную службу, как и рассчитывали, отправили 16 460 человек.

Административная ответственность за неявку в военкомат по повестке составляет от 85 до 119 гривен за первое нарушение, от 170 до 255 — за повторное. Уголовная ответственность за уклонение от призыва на срочную военную службу предусматривает ограничение свободы до трех лет. Призывником человек становится, если соответствующее решение примут в военкомате после его после явки туда по повестке.

Напомним, недавно мошеннику удалось создать фейковое приложение "Дія", благодаря которому у несовершеннолетних появилась возможность покупать алкоголь и сигареты. Поддельную программу можно было приобрести за 120 грн.

Впоследствии 21-летнего хакера, подделавшего "Дію", задержали и предъявили обвинение по ст. 358 Уголовного кодекса. Однако позже парню предложили пройти стажировку в Минцифры.