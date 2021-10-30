Військком у смартфоні. Міноборони об'єднає "Дію", реєстр призовників та базу міграційної служби

Міністр оборони стверджує, що нововведення дозволить громадянам позбутися не лише черг, а й корупційних ризиків. Нововведення торкнеться сотень тисяч людей, які "косили" від армії.

На державному порталі "Дія" запустять сервіс Military ID, в якому громадяни зможуть побачити інформацію, що міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Міністр оборони Андрій Таран запевнив, що відомство вже розпочало інтеграцію з іншими державними реєстрами, у тому числі — базами Державної міграційної служби. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

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"Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі", — запевнив міністр оборони Андрій Таран.

За словами міністра, це дозволить найближчим часом запровадити номер Military ID замість паперових документів. Такий унікальний ідентифікатор створюватиметься під час внесення людини до Єдиного державного реєстру.

Міністр розповів, що його відомство вже працює над тим, щоб громадяни могли отримувати відповідну інформацію про себе з порталу "Дія" в електронному вигляді. Чиновник розраховує, що в онлайн-режимі люди зможуть побачити запис про себе у реєстрі та змінити реєстрацію місця проживання.

Таран повідомив, що Міноборони та Міністерство цифрової трансформації, яке адмініструє дію, вже працюють над спільним наказом, у якому буде визначено порядок обміну між порталом та реєстром.

Завдяки нововведенню, стверджує міністр, громадяни зможуть отримувати "послуги з військового обов'язку без черг та корупційних ризиків" прямо у своїх смартфонах.

За словами Тарана, запустити проект Military ID мають упродовж 2022-2023 років.

Заступник начальника Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера у коментарі "АрміяInform" повідомляв, що протягом 2019 року призовні комісії направили матеріали на 245 тис. осіб, які ухилялися від призову. До адміністративної відповідальності притягнули понад 17,2 тис. осіб, до кримінальної – 423.

Під час осіннього призову 2020 року план набору людей на строкову службу було виконано: на термінову службу, як і розраховували, відправили 16 460 осіб.

Адміністративна відповідальність за неявку до військкомату наразі становить від 85 до 119 гривень за перше порушення, від 170 до 255 — за повторне. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу передбачає обмеження свободи на три роки. Призовником людина стає, якщо відповідне рішення ухвалять у військкоматі після її після явки туди за повісткою.

Нагадаємо, нещодавно шахраю вдалося створити фейкову програму "Дія", завдяки якій у неповнолітніх з'явилася можливість купувати алкоголь та цигарки. Підроблену програму можна було придбати за 120 грн.

Згодом 21-річного хакера, який підробив "Дію", затримали та звинуватили за ст. 358 Кримінального кодексу. Однак пізніше хлопцеві запропонували пройти стажування в Мінцифри.