"Йдеться лише про зміну прописки", — глава Мінцифри пояснив, як працюватиме Military ID у "Дії"
Михайло Федоров запевняє, що завдяки новому сервісу відпаде потреба відвідувати військкомати для зміни місця реєстрації.
Віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив у своєму Telegram-каналі, що новина Міністерства оборони про новий сервіс для призовників та резервістів Military ID, який планують запустити на базі державної платформи "Дія", вийшла "складною", тому вирішив пояснити ситуацію простими словами.
"Зараз ми готуємо запуск онлайн-послуги зі зміни місця реєстрації ("прописки"). Це найбільш масова послуга в країні", — написав Михайло Федоров.
Чиновник зазначив, що для зміни місця реєстрації військовозобов'язаним необхідно обов'язково приходити до військкоматів.
"Зручність та клієнтоорієнтованість походу ви знаєте самі…" — підкреслив Федоров.
Втім, запевняє глава Мінцифри, після запуску сервісу Military ID відвідувати військкомати не буде потреби, а змінити своє місце реєстрації кожен зможе за лічені хвилини. На цьому, за словами чиновника, всі запропоновані зміни закінчуються.
"Максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат", — запевняє Федоров.
Також чиновник розповів, що пілот цього проекту було запущено у шести містах ще у травні цього року.
Примітно, що після заяви Міноборони про запуск сервісу Military ID на базі "Дії", який об'єднає реєстр призовників з іншими базами, у тому числі — міграційної служби, спровокувало хвилю чуток, а критики "Дії" почали писати, що "наступним кроком стане повістка у смартфоні".
"Нагадаю, що раз зареєструвавшись в "Дії" видалити себе звідти не вийде. Вгадаєте що потім буде приходити на цифрове приписне? Вважаю — геніально, ховатися від призову буде все складніше", — написав на своїй сторінці в Facebook менеджер з розвитку бізнесу Михайло Чайкін.
Експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч, коментуючи новину про Military ID у себе у Facebook, повідомив, що він згадував про можливість появи "повісток", у тому числі — у військкомати, у своїй статті річної давності.
"Поки що ж товариш майор тільки приміряється зі своєю державницькою шваброю до того місця, через яке багато наших співвітчизників пізнають реальність", — написав Хіміч.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що невідомий продавав підроблений додаток "Дія", завдяки якому неповнолітні могли купувати спиртні напої. За фейкову програму він просив 120 грн.
Пізніше 21-річного хлопця знайшли та оголосили підозру у підробці документів. Через кілька днів стало відомо, що хакеру запропонували стажування до Мінцифри.