"Йдеться лише про зміну прописки", — глава Мінцифри пояснив, як працюватиме Military ID у "Дії"

Михайло Федоров запевняє, що завдяки новому сервісу відпаде потреба відвідувати військкомати для зміни місця реєстрації.

Віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив у своєму Telegram-каналі, що новина Міністерства оборони про новий сервіс для призовників та резервістів Military ID, який планують запустити на базі державної платформи "Дія", вийшла "складною", тому вирішив пояснити ситуацію простими словами.

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"Зараз ми готуємо запуск онлайн-послуги зі зміни місця реєстрації ("прописки"). Це найбільш масова послуга в країні", — написав Михайло Федоров.

Чиновник зазначив, що для зміни місця реєстрації військовозобов'язаним необхідно обов'язково приходити до військкоматів.

"Зручність та клієнтоорієнтованість походу ви знаєте самі…" — підкреслив Федоров.

Втім, запевняє глава Мінцифри, після запуску сервісу Military ID відвідувати військкомати не буде потреби, а змінити своє місце реєстрації кожен зможе за лічені хвилини. На цьому, за словами чиновника, всі запропоновані зміни закінчуються.

"Максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат", — запевняє Федоров.

Також чиновник розповів, що пілот цього проекту було запущено у шести містах ще у травні цього року.

Примітно, що після заяви Міноборони про запуск сервісу Military ID на базі "Дії", який об'єднає реєстр призовників з іншими базами, у тому числі — міграційної служби, спровокувало хвилю чуток, а критики "Дії" почали писати, що "наступним кроком стане повістка у смартфоні".

"Нагадаю, що раз зареєструвавшись в "Дії" видалити себе звідти не вийде. Вгадаєте що потім буде приходити на цифрове приписне? Вважаю — геніально, ховатися від призову буде все складніше", — написав на своїй сторінці в Facebook менеджер з розвитку бізнесу Михайло Чайкін.

Експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч, коментуючи новину про Military ID у себе у Facebook, повідомив, що він згадував про можливість появи "повісток", у тому числі — у військкомати, у своїй статті річної давності.

"Поки що ж товариш майор тільки приміряється зі своєю державницькою шваброю до того місця, через яке багато наших співвітчизників пізнають реальність", — написав Хіміч.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що невідомий продавав підроблений додаток "Дія", завдяки якому неповнолітні могли купувати спиртні напої. За фейкову програму він просив 120 грн.

Пізніше 21-річного хлопця знайшли та оголосили підозру у підробці документів. Через кілька днів стало відомо, що хакеру запропонували стажування до Мінцифри.