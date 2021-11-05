"Уничтожаем штамп в паспорте": Минцифры добавила в "Дію" регистрацию места жительства

Граждане смогут получать государственные услуги не по прописке, а по месту жительства (для этого нужно получить разрешение владельца жилья).

Министерство цифровой трансформации упрощает регистрацию места жительства украинцев в сервисе "Дія". Министр Михаил Федоров рассказал о нововведениях в своем телеграм-канале "FEDOROV" 5 ноября.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам чиновника, в пятницу Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене штампа в паспорте-книжке и соответствующего бумажного приложения к ID-картам. Благодаря этому любой гражданин Украины может зарегистрировать место жительства в приложении "Дія" или на государственном веб-портале, — достаточно лишь указать фактический адрес и получить подтверждение от владельца квартиры или дома. На данный момент услуга тестируется в 7-ми городах.

"Уничтожаем штамп в паспорте и "бумажку" к ID-карте. Мы упрощаем топ-услугу, формат которой давно отжил свое", — написал Михаил Федоров. — "Никаких долгих прогулок в ЦНАП — только подтверждение в онлайн. Мы полностью меняем философию прописки. Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек, — одно заявление, которое обработают в первые сутки".

По словам министра, украинцы смогут оформить пенсию, зарегистрировать документы и получить медицинскую помощь по фактическому месту жительства, а не по месту прописки. При этом место регистрации не дает человеку право претендовать на жилье, но информирует государство о том, где конкретно он проживает.

[ + – ] Сообщение на портале Дія

Журналисты Фокуса, имеющие паспорт-книжку и пользующиеся сервисом "Дія", который подтягивает их данные Банк ID, попытались воспользоваться новой услугой, однако сервис сообщил, что зарегистрировать фактическое место жительства могут лишь обладатели ID-паспортов. Мы поинтересовались у представителей ГП "Дія", когда данная услуга станет доступна и владельцам "книжек".

"На новом Diia Summit, который состоится в конце ноября 2021 года, будет презентована услуга, которой смогут воспользоваться граждане, имеющие паспорт гражданина Украины независимо от его формы (через портал) и собственники биометрических документов (через мобильное приложение)", — ответили Фокусу в ГП "Дія" и добавили, что прописка старого образца тоже будет котироваться.

Ранее в "Дії" пропали COVID-сертификаты из-за программного сбоя. Как объяснили в Минцифры, неполадки произошли из-за чрезмерной нагрузки на систему в связи с переходом многих регионов Украины в "красную" зону карантина. Одновременно с этим в государственном сервисе появились новые функции, такие как генерация сертификатов о вакцинации с помощью паспортов-книжек.

Недавно "Дія" запустила цифровые ПЦР-сертификаты по результатам тестов на коронавирус. Получить их могут клиенты медицинских лабораторий ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб, Дніпролаб.

Стало также известно, что на базе "Дії" запустили сервис для призывников и резервистов — Military ID. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, услуга избавит украинцев от необходимости приходить в военкоматы для смены места регистрации.