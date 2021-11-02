Пропали COVID-сертификаты: в "Дія" произошел сбой, появились объяснения Минцифры

Чиновники ведомства утверждают, что украинцы испытывали проблемы с доступом на фоне повышенного спроса на COVID-сертификаты и тестированием функции, основанной на ПЦР-тестах.

Во вторник, 2 ноября, в государственном приложении "Дія" произошел сбой — пользователи не могли воспользоваться своими цифровыми документами, в том числе и COVID-сертификатами. Об этом сообщает издание Vesti.

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По данным журналистов, у украинцев возникали сложности со входом в систему — приложение показывало сообщение "Неуспешная авторизация. Попробуйте еще раз". Также в результате сбоя недоступными оказались данные о номере плательщика налогов (ИНН) и других документах.

Сбой в "Дія" — что говорят в Минцифры?

В комментарии изданию министерство цифровой трансформации объяснило, что неполадки вызваны массовым получением COVID-сертификатов в приложении и тестированием выдачи ПЦР-сертификатов.

"В связи с ухудшением ковидной ситуации и переходом многих областей Украины в "красную" зону увеличилась нагрузка на регистры. Как следствие – сервисы в приложении могут работать медленно. В том числе и СOVID-сертификаты", — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем Минцифры анонсировало новые функции в "Дії" — генерацию сертификатов при помощи паспортов-книжек (паспортов старого образца) и вида на временное и постоянное проживание.

"Планируем, что каждые два дня будут выходить новые продукты", – заявили в министерстве.

По состоянию на 19:12 проблем с использованием приложения у ряда пользователей замечено не было.

Напомним, ранее Минцифры начало тестирование цифровых ПЦР-сертификатов, которые позволят украинцам передвигаться между регионами, не имея сертификатов вакцинации.

Ранее Фокус разбирался, с какими ошибками приложения "Дія" могут сталкиваться пользователи при попытке получить сертификат вакцинации.