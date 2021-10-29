Минцифры выпустит обновление "Дії" из-за проблем с получением сертификатов вакцинации

Ведомство пообещало "решение всех сложностей", возникающих при создании цифровой подписи, необходимой для получения ковид-документов.

В ближайшее время выйдет большое обновление государственного приложения "Дія", которое будет нацелено на "решение всех сложностей" с функцией "Дія.Підпис", необходимой для получения цифрового сертификата вакцинации от коронавируса. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем телеграм-канале в пятницу, 29 октября.

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По его словам, ковид-сертификаты в "Дії" уже получили 4 миллиона граждан. В то же время Минцифры знает о проблемах, которые возникают у украинцев, при получении таких цифровых документов — они касаются, в частности, неправильно указанных при получении прививки номеров партий вакцин и отсутствием верной информации о вакцинации в реестрах.

"Врачи невероятно перегружены работой и мы стараемся автоматизировать для них процессы. Каждый день принимаем решения, запускаем обновления, которые решают их. Ближайшее большое обновление — решение всех сложностей с Дия.Подпись", — написал Федоров.

Ранее в министерстве здравоохранения Украины назвали основные проблемы, которые возникают у украинцев при генерации сертификата вакцинации в "Дії". В частности, приложение может сообщить о следующих ошибках при попытке создать документ:

"Нет данных о вас";

"Ошибка генерации сертификата";

"К сожалению, заявление не подписано";

"Сертификат о вакцинации недоступен. Вы сможете добавить его только после второй прививки. Если вы ее сделали, то обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли" — ошибка возникает даже в том случае, если человек сделал все необходимые прививки;

"Сертификат о вакцинации недоступен. Вы прививались не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку";

"Номер партии вакцины ложный".

Напомним, без сертификата вакцинации или негативного результата теста украинцы не могут передвигаться между регионами на транспорте. А в "красной" зоне карантина сертификат необходим, чтобы посещать или работать в заведениях общепита, спортзалах, принимать участие или проводить массовые мероприятия. Соответствующий уровень ограничений вступит в силу в Киеве уже с понедельника. Также жесткий карантин ввели в 15 других регионах страны.

Ранее Фокус рассказывал, куда обращаться, если сгенерировать цифровой сертификат вакцинации не получается.