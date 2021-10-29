Мінцифри випустить оновлення "Дії" через проблеми з отриманням сертифікатів вакцинації

Відомство пообіцяло "вирішення всіх складнощів", що виникають при створенні цифрового підпису, необхідного для отримання ковід-документів.

Найближчим часом вийде велике оновлення державного додатку "Дія", яке буде націлене на "вирішення всіх складнощів" з функцією "Дія.Підпис", необхідною для отримання цифрового сертифікату вакцинації від коронавірусу. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, 29 жовтня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За його словами, ковід-сертифікати в "Дії" вже отримали 4 мільйони громадян. Водночас, Мінцифри знає про проблеми, які виникають в українців при отриманні таких цифрових документів — вони стосуються, зокрема, неправильно вказаних при отриманні щеплення номерів партій вакцин та відсутністю правильної інформації про вакцинацію в реєстрах.

"Лікарі неймовірно перевантажені роботою і ми намагаємося автоматизувати для них процеси. Щодня приймаємо рішення, запускаємо оновлення, які вирішують їх. Найближче велике оновлення — вирішення всіх складнощів з Дія.Підпис", — написав Федоров.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України назвали основні проблеми, які виникають в українців під час генерації сертифікату вакцинації в "Дії". Зокрема, програма може повідомити про такі помилки при спробі створити документ:

"Немає даних про вас";

"Помилка генерації сертифікату";

"На жаль, заява не підписана";

"Сертифікат про вакцинацію недоступний. Ви зможете додати його тільки після другого щеплення. Якщо ви його зробили, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли" — помилка виникає навіть у тому випадку, якщо людина зробила всі необхідні щеплення;

"Сертифікат про вакцинацію недоступний. Ви щеплювались не в Україні або дані про вакцинацію внесено не тим лікарем, який робив щеплення";

"Номер партії вакцини помилковий".

Нагадаємо, без сертифікату вакцинації чи негативного результату тесту українці не можуть пересуватися між регіонами на транспорті. А в "червоній" зоні карантину сертифікат необхідний, щоб відвідувати або працювати в закладах громадського харчування, спортзалах, брати участь чи проводити масові заходи. Відповідний рівень обмежень набуде чинності в Києві вже з понеділка. Також жорсткий карантин запровадили в 15 інших регіонах країни.

Раніше Фокус розповідав, куди звертатись, якщо згенерувати цифровий сертифікат вакцинації не виходить.