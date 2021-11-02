Зникли COVID-сертифікати: у "Дії" стався збій, з'явилися пояснення Мінцифри

Чиновники відомства стверджують, що українці мали проблеми з доступом на тлі підвищеного попиту на COVID-сертифікати й тестуванням функції, створеної на ПЛР-тестах.

У вівторок, 2 листопада, у державному додатку "Дія" стався збій — користувачі не могли скористатися своїми цифровими документами, зокрема COVID-сертифікатами. Про це повідомляє видання Vesti.

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За даними журналістів, в українців виникали складнощі зі входом до системи — програма показувала повідомлення "Неуспішна авторизація. Спробуйте ще раз". Також у результаті збою недоступними виявилися дані про номер платника податків (ІПН) та інші документи.

Збій у "Дії" — що кажуть у Мінцифри?

У коментарі виданню Міністерство цифрової трансформації пояснило, що проблеми викликані масовим отриманням COVID-сертифікатів у додатку й тестуванням видачі ПЛР-сертифікатів.

"У зв'язку з погіршенням ковідної ситуації та переходом багатьох областей України до "червоної" зони збільшилося навантаження на регістри. Як наслідок – сервіси в додатку можуть працювати повільно. У тому числі й СOVID-сертифікати", — повідомили у відомстві.

Водночас Мінцифри анонсувало нові функції в "Дії" — генерацію сертифікатів за допомогою паспортів-книжок (паспортів старого зразка) та виду на тимчасове та постійне проживання.

"Плануємо, що кожні два дні виходитимуть нові продукти", – заявили в міністерстві.

Станом на 19:12 проблем із використанням програми в низки користувачів помічено не було.

Нагадаємо, раніше Мінцифри розпочало тестування цифрових ПЛР-сертифікатів, які дозволять українцям пересуватися між регіонами, не маючи сертифікатів вакцинації.

Раніше Фокус розбирався, з якими помилками програми "Дія" можуть стикатися користувачі при спробі отримати сертифікат вакцинації.