"Дія" запускає цифрові ПЛР-сертифікати: як їх отримати

Наразі створити такий документ у додатку можуть клієнти лише чотирьох медичних лабораторій, проте пізніше планується список розширити.

Користувачі державного додатка "Дія" зможуть отримати COVID-сертифікати на підставі результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Ця функція наразі на етапі тестування, до якого може приєднатися будь-хто. Про це йдеться у Facebook-дописі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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За його словами, наразі отримати такий сертифікат можуть ті, хто зробив ПЛР-тест у таких медичних лабораторіях:

ДІЛА;

Ескулаб;

Смартлаб;

Дніпролаб.

Щоб протестувати нову функцію, необхідно зареєструватись за посиланням. На сайті необхідно вказати своє прізвище, ім'я, номер телефону, адресу електронної пошти, до якої прив'язаний обліковий запис AppStore або Google Play і натиснути "Відправити". Після цього на email прийде інструкція щодо приєднання до тестування. Станом на 20.00 у програмі зареєструвалися вже 785 осіб.

"Після завершення бета-тестування в додатку можна буде підтягнути результати ПЛР-тестів та інших українських лабораторій. Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством охорони здоров'я України та Національною службою здоров'я України зараз активно працює над їх підключенням. Сертифікат діятиме 72 години", — додав Федоров.

Також міністр нагадав, що наразі в додатку "Дія" доступні "жовтий" внутрішній сертифікат вакцинації (свідчить про отримання одного щеплення дводозної вакцини, діє 120 днів), "зелений" внутрішній сертифікат вакцинації (підтверджує проходження повного курсу 365 днів), а також міжнародні аналоги цих документів.

За словами Федорова, наразі COVID-сертифікати через "Дію" створили вже 5 мільйонів українців.

Нагадаємо, з 21 жовтня без сертифікату вакцинації чи негативного результату тесту українці не можуть пересуватися між регіонами на транспорті. У "червоній" зоні карантину сертифікат необхідний, щоб відвідувати або працювати в закладах громадського харчування та спортзалах.

Раніше Фокус писав, з якими помилками програми "Дія" можуть стикатися українці при спробі отримати сертифікат вакцинації.