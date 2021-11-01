"Дія" запускает цифровые ПЦР-сертификаты: как их получить

На данный момент создать такой документ в приложении могут клиенты лишь четырех медицинских лабораторий, однако позднее список планируется расширить.

Пользователи государственного приложения "Дія" смогут получить COVID-сертификатов на основании результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Эта функция теперь находится на этапе тестирования, к которому может присоединиться любой желающий. Об этом говорится в Facebook-посте министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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По его словам, на данный момент получить такой сертификат могут те, кто сделал ПЦР-тест в следующих медицинских лабораториях:

ДІЛА;

Ескулаб;

Смартлаб;

ДнІпролаб.

Чтобы протестировать новую функцию, необходимо зарегистрироваться по ссылке. На сайте необходимо указать свою фамилию, имя, номер телефона, адрес электронной почты, к которой привязана учетная запись в AppStore или Google Play и нажать "Отправить". После этого на email придет инструкция по присоединению к тестированию. По состоянию на 20:00 в программе зарегистрировались уже 785 человек.

"После завершения бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть результаты ПЦР-тестов и других украинских лабораторий. Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины и Национальной службой здоровья Украины сейчас активно работает над их подключением. Сертификат будет действовать 72 часа", — добавил Федоров.

Также министр напомнил, что на данный момент в приложении "Дія" доступны "желтый" внутренний сертификат вакцинации (свидетельствует о получении одной прививки двудозной вакцины, действует 120 дней), "зеленый" внутренний сертификат вакцинации (подтверждает прохождения полного курса вакцинации от коронавируса, действует 365 дней), а также международные аналоги этих документов.

По словам Федорова, к этому моменту COVID-сертификаты через "Дію" создали уже 5 миллионов украинцев.

Напомним, с 21 октября без сертификата вакцинации или негативного результата теста украинцы не могут передвигаться между регионами на транспорте. В "красной" зоне карантина сертификат необходим, чтобы посещать или работать в заведениях общепита и спортзалах.

Ранее Фокус писал, с какими ошибками приложения "Дія" могут сталкиваться украинцы при попытке получить сертификат вакцинации.