"Знищуємо штамп у паспорті": Мінцифри додала до "Дії" реєстрацію місця проживання

Громадяни матимуть змогу отримувати державні послуги не за пропискою, а за місцем проживання (для цього потрібно отримати дозвіл власника житла).

Міністерство цифрової трансформації полегшує реєстрацію місця проживання українців у сервісі "Дія". Міністр Михайло Федоров розповів про нововведення у своєму телеграм-каналі "FEDOROV" 5 листопада.

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За словами чиновника, у п'ятницю Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про скасування штампу в паспорті-книжці та відповідного паперового додатку до ID-карт. Завдяки цьому будь-який громадянин України може зареєструвати місце проживання у додатку "Дія" або на державному вебпорталі — достатньо лише вказати фактичну адресу й отримати підтвердження від власника квартири чи будинку. Наразі послуга тестується у 7 містах.

"Знищуємо штамп у паспорті та "папірець" до ID-картки. Ми спрощуємо топпослугу, формат якої давно віджив своє", — написав Михайло Федоров. — "Жодних довгих прогулянок у ЦНАП — лише підтвердження онлайн. Ми повністю змінюємо філософію прописки. Замість трьох установ, 30 днів очікування та папірців — одна заява, яку опрацюють у першу добу".

За словами міністра, українці зможуть оформити пенсію, зареєструвати документи й отримати медичну допомогу за фактичним місцем проживання, а не за місцем прописки. При цьому місце реєстрації не дає людині право претендувати на житло, але інформує державу про те, де вона проживає.

Журналісти Фокусу, котрі мають паспорт-книжку і сервіс "Дія", який підтягує їхні дані Банк ID, спробували скористатися новою послугою, проте сервіс повідомив, що зареєструвати фактичне місце проживання можуть лише власники ID-паспортів. Ми поцікавилися у представників ДП "Дія", коли ця послуга стане доступною і власникам "книжок".

Раніше у "Дії" зникли COVID-сертифікати через програмний збій. Як пояснили в Мінцифри, неполадки сталися через надмірне навантаження на систему через перехід багатьох регіонів України в "червону" зону карантину. Водночас у державному сервісі з'явилися нові функції, такі як генерація сертифікатів про вакцинацію за допомогою паспортів-книжок.

Нещодавно "Дія" запустила цифрові ПЛР-сертифікати за результатами тестів на коронавірус. Отримати їх можуть клієнти медичних лабораторій ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб, Дніпролаб.

Стало також відомо, що на базі "Дії" запустили сервіс для призовників та резервістів — Military ID. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, послуга позбавить українців необхідності приходити у військкомати для зміни місця реєстрації.