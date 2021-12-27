Paperless, е-паспорт та діджитал-послуги: 5 цифрових досягнень України за 2021 рік

Два роки тому в Україні розпочалися перші цифрові зміни. Абсолютно нове міністерство почало модернізувати та змінювати державні процеси, роблячи їх зручними та доступними. Ми показали, що держава може бути людяною, зрозумілою і прислухатися до потреб людей.

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Уже другий рік ми будуємо цифрову державу, де будь-яку державну послугу можна отримати без черги, відвідин держустанов та корупції. Протягом року ми спостерігали за розвитком програми "Дія": якщо наприкінці 2020 року нею користувалися 2,5 млн українців, то сьогодні їх понад 12 млн. Наразі аудиторія сервісу збільшується майже на 50 тис. користувачів щодня. Це говорить про те, що Дія стала незамінним інструментом для зрозумілого спілкування громадян з державою.

Ми запустили COVID-сертифікати, унікальний з технічного погляду проєкт "єПідтримка", стали першою країною світу з цифровими паспортами та найшвидшою реєстрацією бізнесу. Пандемія коронавірусу значно прискорила процес переходу всього світу в онлайн та внесла корективи в запуск нових послуг. У 2021 році ми зробили навіть більше, ніж планували. Усе буде складно перерахувати в одній колонці. Тож зосередимося на головних проєктах для кожного українця.

[ + – ] Електронний паспорт у "Дії" Фото: 24 канал

Перший у світі цифровий паспорт

З 23 серпня 2021 року закон про цифрові паспорти набув чинності і тепер паспорт у "Дії" має таку ж юридичну силу, що й паперовий. Таким чином Україна є першою країною у світі, де це стало можливим.

Над тим, щоб "Дію" приймали всюди, наша команда працювала ще до ухвалення закону. І тому ми створили спеціальний відділ впровадження. Окремий напрямок їхньої роботи – державні органи та ЦНАПи, які працюють з вашими документами. Тут запровадити цифрові документи набагато складніше, ніж у бізнесі. Усі ми знаємо, що держоргани, на жаль, поки що повільніше реагують на будь-які інновації.

Наразі "Дію" приймають уже понад 1650 організацій по всій країні. Ми працюємо над тим, щоб полегшити процес переходу до режиму без паперів для кожного. Навіть компанія Apple консультується з нашою командою щодо впровадження цифрових документів.

[ + – ] "Зелений" COVID-сертифікат у програмі "Дія" Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

COVID-сертифікати

COVID-сертифікати – одна з найбільших перемог цього року. З розробкою, на яку раніше витрачали роки, ми змогли впоратися за кілька тижнів. Зокрема через пандемію, яка не тільки прискорила розвиток цифровізації, а й продемонструвала, що держави можуть об'єднуватися заради спільної мети.

У результаті Україна стала однією з перших країн-не членів ЄС, яка змогла отримати взаємне визнання цифрових сертифікатів. Ми навіть встигли проконсультувати Ізраїль щодо створення таких сертифікатів.

У додатку є можливість генерувати не тільки сертифікат про вакцинацію, але й про одужання, сертифікат на підставі тестування ПЛР, а також дитячі сертифікати про вакцинацію. Ми відкрили близько 1000 офлайн-пунктів команди підтримки Дія у всіх регіонах, де кожен може отримати допомогу з генеруванням сертифіката. Такі пункти працюють у наймасовіших точках вакцинації, аеропортах та на вокзалах, бібліотеках, ЦНАПах та центрах "Дія Бізнес".

Протягом кількох місяців було згенеровано 9 млн електронних COVID-сертифікатів.

Нові цифрові послуги

Поряд із запуском COVID-сертифікатів у нас був план реалізації нових онлайн-послуг. За цей рік нам вдалося запустити 12 важливих послуг на порталі та в додатку, серед яких:

Дія.Підпис,

можливість для ФОП у кілька кліків сплатити податки прямо зі свого смартфона,

Дія.QR,

NFC-авторизація в додатку.

А ще цього року в Україні запустили найшвидшу реєстрацію бізнесу у світі — автоматичну реєстрацію ФОП, яка займає менше двох секунд. Ця послуга є прикладом того, як повинні працювати всі держпослуги. Не з 9-00 до 16-00, а тоді коли вони потрібні саме вам. Не треба шукати, де відксерити довідку та відпрошуватися з роботи, щоб постояти в чергах. Тільки кілька кліків – і у вас уже є ФОП.

Ми оцифровуємо найпопулярніші послуги для людей та бізнесу. Наприклад, у листопаді запустили призначення та перерахунок пенсій, а також оформлення субсидій. Також цього року запустили місцеві петиції в додатку та кредити для ВПО.

Зміна місця реєстрації онлайн

Переїхати в інший район чи місто, розмірковуючи тільки про новий будинок, а не про те, скільки потрібно витратити часу на ЦНАП чи військкомат, — раніше це було чимось фантастичним, але зараз – комфортна реальність завдяки зміні місця реєстрації онлайн. Цю послугу ми запровадили 1 грудня 2021 року в режимі бета-тестування майже на всій території України.

Тепер прописка, як її називають у народі, стала декларативною: людина просто може вказати адресу, за якою фактично проживає, та отримати підтвердження від власника житла. Замість відвідування трьох установ – одна заява. Замість 30 днів – 24 години. Замість походу в ЦНАП із документами або власником житла для реєстрації місця проживання, — підтвердження згоди онлайн.

Місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомляє державу, де ви проживаєте.

Оптичний інтернет

Одна з головних цілей Мінцифри – надати 95% українців доступ до швидкісного інтернету. Саме на це націлена інтернет-субвенція, яку ми запустили у травні цього року. Її мета – протягнути оптоволокно у 3 тисячі сіл по всій Україні. Три тисячі сіл — це понад мільйон українців, яким нарешті не треба буде роздавати інтернет з телефону, щоб зробити всі потрібні справи. Рік ще не закінчився, а в нас — понад 2,6 тисячі сіл і понад 6 тисяч підключених соцоб'єктів. Бюджет субвенції перехідний, тож ми продовжимо підключати села і наступного року.

Доведено, що чим більшим є проникнення оптичного інтернету в країні, тим більше стає ВВП.

Що далі?

Завдяки цифровізації ми показали, що держава може бути людяною, зрозумілою і прислухатися до потреб людей. Наступного року ми запустимо ще більше крутих проєктів.

Масштабуємо послугу декларування місця проживання на всю країну. Запустимо нові послуги для водіїв. Запустимо спеціальний податковий режим Дія.City, який змінить правила гри та допоможе IT-бізнесу. Також почнемо реалізовувати проєкт перепису населення. Продовжимо розвивати цифрову інфраструктуру, реалізувати концепцію paperless та розвивати сервіси електронної демократії.

2022-й стане роком цифрового стрибка, продовження трансформації, перетворення всіх бізнесів на технологічні компанії. І перетворення Уряду на технологічну компанію. Адже це єдиний шлях, як Україні почати розвиватися ще активніше і покращити рівень життя.