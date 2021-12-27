Paperless, е-паспорт и диджитал-услуги: 5 цифровых достижений Украины за 2021 год

Два года назад в Украине начались первые цифровые изменения. Совершенно новое министерство начало модернизировать и менять государственные процессы, делая их удобными и доступными. Мы показали, что государство может быть человечным, понятным и прислушиваться к нуждам людей.

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Уже второй год мы строим цифровое государство, где любую государственную услугу можно получить без очереди, посещений госучреждений и коррупции. В течение года мы наблюдали за развитием приложения "Дія": если в конце 2020 года им пользовались 2,5 млн украинцев, то сегодня их более 12 млн. Сейчас аудитория сервиса увеличивается почти на 50 тыс. пользователей ежедневно. Это говорит о том, что "Дія" стала незаменимым инструментом для понятного общения граждан с государством.

Мы запустили COVID-сертификаты, уникальный с технической точки зрения проект "єПідтримка", стали первой страной мира с цифровыми паспортами и самой быстрой регистрацией бизнеса. Пандемия коронавируса значительно ускорила процесс перехода всего мира в онлайн и внесла коррективы в запуск новых услуг. В 2021 году мы сделали даже больше, чем планировали. Все будет сложно перечислить в одной колонке. Поэтому сосредоточимся на главных проектах для каждого украинца.

[ + – ] Электронный паспорт в "Дія" Фото: 24 канал

Первый в мире цифровой паспорт

С 23 августа 2021 года закон о цифровых паспортах вступил в силу и теперь паспорт в "Дія" имеет такую ​​же юридическую силу, что и бумажный. Таким образом, Украина — первая страна в мире, где это стало возможным.

Над тем, чтобы "Дія" принимали повсюду, наша команда работала еще до принятия закона. Для этого мы создали специальный отдел внедрения. Отдельное направление их работы – государственные органы и ЦНАПы, работающие с вашими документами. Здесь внедрить цифровые документы гораздо сложнее, чем в бизнесе. Все мы знаем, что госорганы, к сожалению, пока медленнее реагируют на любые инновации.

Сейчас "Дія" принимают уже более 1650 организаций по всей стране. Мы работаем над тем, чтобы облегчить процесс перехода к режиму "без бумаг" для каждого. Даже компания Apple консультируется с нашей командой по внедрению цифровых документов.

[ + – ] "Зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія" Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

COVID-сертификаты

COVID-сертификаты – одна из наших самых больших побед в этом году. С разработкой, на которую раньше тратили годы, мы смогли справиться за несколько недель. В частности, из-за пандемии, которая не только ускорила развитие цифровизации, но и продемонстрировала, что государства могут объединяться ради общей цели.

В итоге, Украина стала одной из первых стран не членов ЕС, которая смогла получить взаимное признание цифровых сертификатов. Мы даже успели проконсультировать Израиль по поводу создания таких сертификатов.

В приложении есть возможность генерировать не только сертификат о вакцинации, но и о выздоровлении, сертификат на основании ПЦР-тестирования, а также детские сертификаты о вакцинации. Мы открыли около 1000 офлайн-пунктов команды поддержки "Дія" во всех регионах, где каждый может получить помощь с генерированием сертификата. Такие пункты работают в самых массовых точках вакцинации, аэропортах и ​​на вокзалах, библиотеках, ЦНАПах и центрах "Дія Бізнес".

В течение нескольких месяцев было сгенерировано 9 млн электронных COVID-сертификатов.

Новые цифровые услуги

Наряду с запуском COVID-сертификатов у нас был план реализации новых онлайн-услуг. За этот год нам удалось запустить 12 важных услуг на портале и в приложении, среди которых:

Дія.Підпис,

возможность для ФЛП в несколько кликов уплатить налоги прямо со своего смартфона,

Дія.QR,

NFC-авторизация в приложении.

А еще в этом году в Украине запустили самую быструю регистрацию бизнеса в мире — автоматическая регистрация ФЛП, которая занимает менее двух секунд. Эта услуга – пример того, как должны работать все госуслуги. Не с 9-00 до 16-00, а в тогда когда они нужны именно вам. Не нужно искать, где отксерить справку и отпрашиваться с работы, чтобы постоять в очередях. Только несколько кликов — и у вас уже есть ФЛП.

Мы оцифровываем самые популярные услуги для людей и бизнеса. К примеру, в ноябре запустили назначение и перерасчет пенсий, а также оформление субсидий. Также в этом году запустили местные петиции в приложении и кредиты ВПЛ.

Смена места регистрации онлайн

Переехать в другой район или город, размышляя только о новом доме, а не о том, сколько нужно потратить времени на ЦНАП или военкомат, — раньше это было чем-то фантастическим, но сейчас – комфортная реальность, благодаря изменению места регистрации онлайн. Эту услугу мы ввели 1 декабря 2021 года в режиме бета-тестирования почти по всей территории Украины.

Теперь прописка, как ее называют в народе, стала декларативной: человек просто может указать адрес, по которому фактически проживает, и получить подтверждение от собственника жилья. Вместо посещения трех учреждений — одно заявление. Вместо 30-ти дней – 24 часа. Вместо похода в ЦНАП с документами или собственником жилья для регистрации места жительства, — подтверждение согласия онлайн.

Место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомляет государство, где вы проживаете.

Оптический Интернет

Одна из главных целей Минцифры – предоставить 95% украинцам доступ к скоростному Интернету. Именно на это нацелена интернет-субвенция, которую мы запустили в мае этого года. Ее цель – протащить оптоволокно в 3 тысячи сел по всей Украине. Три тысячи сел — это более миллиона украинцев, которым, наконец, не нужно будет раздавать Интернет с телефона, чтобы сделать все нужные дела. Год еще не закончился, а у нас — более 2,6 тысяч сел и более 6 тысяч подключенных соцобъектов. Бюджет субвенции переходный, так что мы продолжим подключать села и в следующем году.

Доказано, что чем больше проникновение оптического интернета в стране, тем больше становится ВВП.

Что дальше?

Благодаря цифровизации, мы показали, что государство может быть человечным, понятным и прислушиваться к нуждам людей. В следующем году мы запустим еще больше крутых проектов.

Масштабируем услугу декларирования места жительства на всю страну. Запустим новые сервисы для водителей. Запустим специальный налоговый режим Дія.City, который изменит правила игры и поможет IT-бизнесу. Также начнем реализовывать проект переписи населения. Продолжим развивать цифровую инфраструктуру, реализовать концепцию paperless и развивать сервисы электронной демократии.

2022-й станет годом цифрового скачка, продолжения трансформации, превращения всех бизнесов в технологические компании. И превращение Правительства в технологическую компанию. Это ведь единственный путь, как Украине начать развиваться еще активнее и улучшить уровень жизни.