На прошлой неделе вместе с президентом и украинской делегацией мы (команда МЦТ — Ред) были в США. Встретились с мировыми технологическими гигантами — Apple, Google, Stellar, Lyft. Основной целью поездки было рассказать и показать крупнейшим мировым ИТ-компаниям, американским инвесторам и фондам преимущества украинского IT-рынка и экосистемы. Рассказывали о Дiе, Дія City,, Украинском фонде стартапов и представили идею создания Фонда фондов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

С некоторыми компаниями наша команда уже сотрудничала ранее. Но многие компании впервые узнали об Украине, о том, какие мы сделали успехи в цифровизации и развитии ИТ-отрасли, перспективные для иностранных инвестиций. Украина быстро развивается, и у нас есть чем поделиться с миром. Рассказываю обо всех инсайдах переговоров в Кремниевой долине и результатах встреч.

Apple и Google

С командой Apple Минцифра в постоянной коммуникации по многим проектам. Чуть больше месяца назад мы уже встречались с командой офиса Apple в Лондоне. Вместе работаем над тем, чтобы все сервисы компании были доступны украинцам. Среди совместных проектов, которые мы обсудили, — локализация голосового помощника Siri и возможное сотрудничество в направлении образования по программированию для школьников, студентов, ветеранов и переписи населения.

С Google мы также сотрудничаем с начала создания Минцифры, то есть уже почти 2 года. Среди совместных проектов — образовательный сериал "Инструменты Google", который стал одним из самых популярных на платформе Дія.Цифрова освіта. Его прошли более 130 000 госслужащих. А двухдневный онлайн-курс Digital Bootcamp научил эффективно стимулировать экономическое восстановление через цифровые навыки 1000 представителей малого и среднего бизнеса. На встрече обсудили совместные проекты, оптимизацию работы по приложения Дія и возможности открытия регионального офиса в Украине.

Обеим компаниям мы предложили создать украинскую музыкальную редакторскую команду для Apple Music и YouTube Music. Ведь мы считаем недопустимым, что в условиях войны редакторскими подборками на главных страницах управляют из московских офисов. Во Франции, Германии, Великобритании и многих других странах есть свои ответственные музыкальные менеджеры и даже подразделения. Поэтому хотим, чтобы в Украине развивалась музыкальная индустрия. а нашим пользователям рекомендовался украинский контент.

Lyft и Stellar

В начале года крупнейшая в мире транспортная компания Lyft зашла в Украину и анонсировала открытие R&D-центра в Киеве. В США встретились с президентом и соучредителем компании Джоном Зиммером и обсудили планы сотрудничества. В частности, Lyft рассматривает возможность вступления в Дія City. Это позволит компании вести бизнес по комфортными, понятными условиям и масштабировать свое присутствие в Украине.

Спецрежим Дія City сделает наше государство привлекательным для ведения бизнеса. Компании получат пространство для развития и низкий уровень налоговой нагрузки. Поэтому будем рады видеть компанию Lyft среди резидентов Дія City.

Важно

Поддерживай цифровую осведомленность с детства: как обучать поколение digital native

По R&D-центру планируется, что он будет одним из крупнейших в Европе. И именно талант наших инженеров и стремительная цифровизация нашего государства способствовали решению открывать его именно в Украине. Сейчас компания набирает команду инженеров. Это крутая возможность для украинских разработчиков и инженеров поработать с вице-президентом Джастином Муром, который ранее был директором по инжинирингу в таких компаниях, как Instagram и Facebook.

Кроме того, встретились с Stellar Development Foundation (SDF). Мы начали с ними сотрудничать еще в прошлом году. Подписали меморандум об активном содействии развития экосистемы виртуальных активов в нашей стране. Украина имеет большой потенциал стать одной из топовых стран мира в сфере виртуальных активов.

На встрече обсудили вопросы привлечения начальных инвестиций от SDF для развития совместных проектов. Надеемся, что в ближайшем будущем организация увидит возможности для расширения деятельности в нашей стране, увеличение команды и, возможно, открытие R&D-центра. Скоро SDF вместе с ТАСкомбанк представляют концепцию проекта Е-гривны.

Легальный рынок виртуальных активов усилит развитие цифровой экономики Украины. Регулирование этой отрасли будет способствовать активной регистрации криптокомпаний в нашей юрисдикции.

Украинцы и профильные компании смогут официально работать и получать доход от операций с виртуальными активами. Кстати, на этой неделе Верховная Рада приняла законопроект "О виртуальных активах" во втором чтении. Это первый и важный шаг к созданию привлекательных и конкурентоспособных условий для украинских и иностранных криптокомпаний.

Ведущие международные фонды

Всего за последние 10 лет в Украине появилась одна из лучших стартап-экосистем среди стран Восточной Европы. Мы гордимся украинскими стартапами-единорогами, которые прославляют Украину на весь мир. У нас уже успешно работает Украинский фонд стартапов. За 1.5 года активной деятельности Фонд получил более 3000 заявок от стартапов. Более 200 стартапов уже получили финансирование на общую сумму более 5 млн долларов США. Мы имеем результат, но понимаем, что для масштабирования украинской стартап-экосистемы должны делать больше.

Поэтому во время визита в США мы встретились с ведущими американскими венчурными фондами и инвестиционными компаниями. Среди которых Greylock Partners, Index Ventures, Intel Capital, Khosla Ventures, Andreessen Horowitz, 500 Startups, Barclays, Plug & Play и многие другие. Презентовали идею создания в Украине Фонда Фондов и привлечения международных инвестиционных фондов.

Важно

Когда "ловят" твои данные на крючок: что такое фишинг и как украинцам уберечься от него

Государство не просто должно инвестировать в стартапы, но и направлять средства в лучшие мировые венчурные фонды для реинвестирования именно в украинскоие стартапы. Так в Украине появится лучшая среда для развития стартап-экосистемы и IT-сектора в целом.

Подобные инициативы успешно работают во многих ведущих странах. В частности, в США, Германии, Польше, Канаде, Сингапуре, Франции и в других европейских странах. Один из лучших примеров — израильская инициатива Yozma. Поддержка стартапов является необходимой составляющей для развития экономики любой современной страны.

Ожидаем, что результаты наших встреч в США будут способствовать увеличению количества стартапов в Украине, развитию венчурного инвестирования и роста IT-сектора в целом. Хотим, чтобы мировые технологические гиганты не просто присутствовали в Украине, а масштабировали здесь свой бизнес. Поэтому именно развитие IT-сектора — один из главных приоритетов Минцифры.