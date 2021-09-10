Apple і Google стануть ближче. Про що домовилася Україна зі світовими ІТ-гігантами в США

Минулого тижня разом з Президентом та українською делегацією були у США. Зустрілися зі світовими технологічними гігантами — Apple, Google, Stellar, Lyft. Основною метою поїздки було розповісти та показати найбільшим світовим ІТ-компаніям, американським інвесторам та фондам переваги українського IT-ринку та екосистеми. Розповідали про Дію, Дія City, Український фонд стартапів та презентували ідею створення Фонду Фондів.

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З деякими компаніями наша команда вже співпрацювала раніше. Але багато компаній вперше дізналися про Україну, про те, які ми зробили успіхи в цифровізації та розвитку ІТ-галузі, які найперспективніші для іноземних інвестицій. Україна швидко розвивається, і у нас є чим поділитися зі світом. Розповідаю про всі інсайди перемовин у Кремнієвій долині та результати зустрічей.

Apple і Google

З командою Apple Мінцифра в постійній комунікації стосовно багатьох проєктів. Трохи більше місяця тому ми вже зустрічалися з командою офісу Apple в Лондоні. Разом працюємо над тим, щоб усі сервіси компанії були доступні українцям. Серед спільних проєктів, які ми обговорили, – локалізація голосового помічника Siri та можлива співпраця в напрямку освіти з програмування для школярів, студентів, ветеранів та перепису населення.

Із Google ми також співпрацюємо від початку створення Мінцифри, тобто вже майже 2 роки. Серед спільних проєктів — освітній серіал "Інструменти Google", який став одним із найпопулярніших на платформі Дія.Цифрова освіта. Його пройшли понад 130 тисяч держслужбовців. А дводенний онлайн-курс Digital Bootcamp навчив ефективно стимулювати економічне відновлення через цифрові навички 1000 представників малого та середнього бізнесу. На зустрічі обговорили спільні проєкти, оптимізацію роботи щодо застосунку Дія та можливості відкриття регіонального офісу в Україні.

Обом компаніям ми запропонували створити українську музичну редакторську команду для Apple Music та YouTube Music. Адже ми вважаємо неприпустимим, що в умовах війни редакторськими добірками на головних сторінках управляють з московських офісів. У Франції, Німеччині, Британії та багатьох інших країнах є власні відповідальні музичні менеджери та навіть підрозділи. Тож хочемо, щоб в Україні розвивалась музична індустрія. а нашим користувачам рекомендувався український контент.

Lyft і Stellar

На початку року найбільша у світі транспортна компанія Lyft зайшла в Україну та анонсувала відкриття R&D-центру в Києві. У США зустрілись із Президентом та співзасновником компанії Джоном Зіммером та обговорили плани співпраці. Зокрема, Lyft розглядає можливість вступудо Дія City. Це дозволить компанії вести бізнес за комфортними, зрозумілими умовами та масштабувати свою присутність в Україні.

Спецрежим Дія City зробить нашу державу привабливою для ведення бізнесу. Компанії отримають простір для розвитку та низький рівень податкового навантаження. Тож раді будемо бачити компанію Lyft серед резидентів Дія City.

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Щодо R&D-центру, то планується, що він буде одним із найбільших у Європі. І саме талант наших інженерів та стрімка цифровізація нашої держави сприяли рішенню відкривати його саме в Україні. Наразі компанія набирає команду інженерів. Це крута можливість для українських розробників та інженерів попрацювати із віцепрезидентом Джастіном Муром, який раніше був директором з інжинірингу в таких компаніях, як Instagram та Facebook.

Крім того, зустрілися із Stellar Development Foundation (SDF). Ми почали з ними співпрацювати ще минулого року. Підписали меморандум щодо активного сприяння розбудови екосистеми віртуальних активів у нашій країні. Україна має великий потенціал стати однією з топових країн світу у сфері віртуальних активів.

На зустрічі обговорили питання залучення початкових інвестицій від SDF для розвитку спільних проєктів. Сподіваємося, що в найближчому майбутньому організація побачить можливості для розширення діяльності в нашій країні, збільшення команди та, можливо, відкриття R&D-центру. Скоро SDF разом з ТАСКОМБАНКом презентують концепцію проєкту Є-гривні.

Легальний ринок віртуальних активів посилить розвиток цифрової економіки України. Регулювання цієї галузі сприятиме активній реєстрації крbптокомпаній в нашій юрисдикції.

Українці і профільні компанії зможуть офіційно працювати і отримувати дохід від операцій з віртуальними активами. До речі, на цьому тижні Верховна Рада прийняла законопроект "Про віртуальні активи" в другому читанні. Це перший і важливий крок до створення привабливих і конкурентоспроможних умов для українських та іноземних криптокомпаній.

Провідні міжнародні фонди

Всього за останні 10 років в Україні з"явилась одна з найкращих стартап-екосистем серед країн Східної Європи. Ми пишаємось українськими стартапами-єдинорогами, які прославляють Україну на весь світ. У нас вже успішно працює Український фонд стартапів. За 1.5 роки активної діяльності Фонд отримав понад 3 тисячі заявок від стартапів. Більше 200 стартапів вже отримали фінансування на загальну суму понад 5 млн доларів США. Ми маємо результат, але розуміємо, що для масштабування української стартап-екосистеми маємо робити більше.

Тому під час візиту в США ми зустрілись із провідними американськими венчурними фондами та інвестиційними компаніями. Серед яких Greylock Partners, Index Ventures, Intel Capital, Khosla Ventures, Andreessen Horowitz, 500 Startups,Barclays, Plug & Play та багато інших. Презентували ідею створення в Україні Фонду Фондів та залучення міжнародних інвестиційних фондів.

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Держава не просто інвестуватиме в стартапи, а й спрямовуватиме кошти в найкращі світові венчурні фонди для реінвестування саме в українські стартапи. Так в Україні з’явиться найкраще середовище для розвитку стартап-екосистеми та IT-сектору в цілому.

Подібні ініціативи успішно працюють у багатьох провідних країнах. Зокрема, в США, Німеччині, Польщі, Канаді, Сінгапурі, Франції та в інших Європейських країнах. Один з найкращих прикладів – ізраїльська ініціатива Yozma. Підтримка стартапів є необхідною складовою для розвитку економіки будь-якої сучасної країни.

Очікуємо, що результати наших зустрічей у США сприятимуть збільшенню кількості стартапів в Україні, розвитку венчурного інвестування та росту IT-сектору загалом. Хочемо, щоб світові технологічні гіганти не просто були присутні в Україні, а масштабували тут свій бізнес. Тому саме розвиток IT-сектору – один із головних пріоритетів Мінцифри.