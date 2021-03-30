Плекай цифрову обізнаність з дитинства: як навчати покоління digital native

Світ прискорився і цифровізація щодня поглинає кожен момент і процес у нашому житті. Ми не можемо стояти осторонь, ми не можемо навіть іти в ногу з технологіями — ми маємо бігти попереду.

Особливо ми помічаємо це на дітях, які ніби народилися з гаджетами в руках, і вправно ними користуються. От, наприклад, моя донька, якій 5 років. Хоча в неї ще немає телефона, але вона деколи користується нашим планшетом. І я бачив, як вона швидко змогла зрозуміти що й до чого — в ігровому форматі уже зараз вивчає англійську.

Дітей, що народились в епоху стрімкого розвитку технологій, називають digital native. Цей термін запропонував американський письменник та освітянин Марк Пренскі у 2001 році. Беручи до уваги той факт, що технології є вкрай важливим ресурсом, нам потрібно навчитись використовувати їх на благо дітей.

І, звісно, ж займатись цифровою грамотністю.

Цифрова грамотність — пріоритет держави

Цифрова грамотність — така сама важлива навичка у 21 столітті, як і вміння грамотно говорити, читати і писати. Особливо це стало актуальним в умовах пандемії, адже онлайн став єдиним способом комунікації зі світом — від навчання чи роботи дистанційно до способів відпочинку, подорожей та спілкування з близькими.

Таке цифрове прискорення у світі уже називають "новим нормальним явищем".

Уже сьогодні ми створюємо цифрову державу, переводимо послуги в онлайн, створюємо зручні сервіси та мобільні застосунки. І завдяки Мінцифрі вперше за всю історію цифрова грамотність стала пріоритетом держави.

Зокрема, у 2019 році ми провели перше дослідження рівня цифрової грамотності громадян. Виявилось, що 53% українців не мають базового рівня цифрових навичок. А 15,1% з них, віком 60-70 років, не володіють діджитал-навичками взагалі.

Щоб навчати українців цифрових навичок, Мінцифра запустила платформу Дія. Цифрова освіта. Це перший в Україні масштабний проєкт, пов’язаний із цифровою грамотністю українців.

Адже сьогодні від рівня цифрової освіченості залежить не лише ваш особистий комфорт, а й ваша конкурентоспроможність.

Як-от сертифікат "Цифрограм", який можна отримати після проходження тесту на рівень ваших знань з цифрової грамотності на платформі та додати до резюме на сайтах пошуку роботи robota.ua, ua.jooble.org чи work.ua.

Зараз у розробці ще чотири "Цифрограми": для держслужбовців, медичних працівників, учителів та випускників.

Чому важливо навчати цифровій грамотності з дитинства

Дуже важливо дбати про безпеку ваших дітей в інтернеті. У Мінцифрі сформована окрема команда, яка займається цим питанням. Вона розробила Національну стратегію із захисту дітей в інтернеті.

А у створеному Мінцифрою чатботі "Кіберпес" у Telegram та Viber батьки можуть дізнатись, як визначити кібербулінг, як самостійно видалити образливі матеріали з соціальних мереж, а також куди звертатись за допомогою.

До речі, у межах Європейського тижня цифрової грамотності команда Мінцифри провела урок кодування для першокласників Черкаської області.

В інтерактивній та ігровій формі дітей навчали елементарним основам програмування, а також розповіли про важливість професії айтішника.

Адже вміння програмувати розвиває аналітичне та логічне мислення, а також уяву та креативність. І чим раніше діти починають навчатись кодуванню, тим винахідливішими та креативнішими вони стають у майбутньому.

Як держава трансформує традиційну освіту

Центральним елементом розвитку напрямку цифрової освіти в Україні є проєкт Дія. Цифрова освіта. Сьогодні на платформі доступні понад 50 серіалів на різні теми та для різних аудиторій. У 2021 плануємо відзняти ще 50-60 освітніх курсів у різних форматах — випускатимемо не лише серіали, а й фільми та мультфільми.

Тож уже скоро на платформі буде доступно більше цікавого і корисного контенту для дітей.

Важливою частиною стратегії розвитку цифрової освіти є трансформація традиційної освіти. Ми тісно співпрацюємо з МОН і невдовзі затвердимо стандарт цифрової компетентності педагогів. Це дозволить відстежувати статистику рівня володіння цифровими навичками педагогів.

Невдовзі стартуватиме проєкт SELFIE для тестування доступності шкіл для цифрової грамотності.

Ще в листопаді минулого року запустився великий та важливий проєкт Мінцифри та МОН — Всеукраїнська школа онлайн.

Для учнів платформа відкриває доступ до відеопояснень, конспектів, тестів, а також надає можливість відстежувати свій навчальний прогрес. Учителі можуть знайти сучасні методички та приклади застосування нових освітніх технологій.

Разом з цим працюємо над тим, щоб усі мали можливість користуватися сучасною технікою. Минулого року ми з партнерами розпочали реалізацію програми комп’ютеризації понад 1 500 сільських бібліотек.

Також розвиваємо мережу хабів цифрової освіти — це місця, куди може завітати кожен громадянин.

Гаджет як помічник у навчанні дитині: топ-ресурси

Нова українська школа — це єдина загальнодержавна платформа, де є всі необхідні матеріали для змішаного та дистанційного навчання учнів/учениць 5-11 класів. Все, що потрібно — комп’ютер чи смартфон із доступом до інтернету.

Навчальний контент охоплює 18 шкільних предметів. Відеоуроки відзняті у форматі мікронавчання, коли інформація подається максимально структуровано та конкретно. НУШ — це втілення української шкільної освіти, якою вона має бути.

Дія. Цифрова Освіта. На платформі, окрім освітніх серіалів, є кілька курсів для дітей шкільного віку. Наприклад, курс "Підприємництво для школярів" покликаний допомогти підліткам розвивати підприємницьке мислення. У ньому теорія підкріплюється досвідом Монобанку, Megogo, Планета Кіно та інших успішних українських бізнесів.

Також є курси про діджитал-маркетинг, штучний інтелект, цифрові права та безпеку і навіть діджитал-фізра.

Netflix Kids. На платформі контент ділиться на дві категорії: для дітей до 7 років та для дітей старше 7 років. Тут і добрі, повчальні мультфільми для малечі, і сімейні фільми, і освітні передачі, що захоплять не лише дитину. А ще багато англійської — ще один must-have у сучасному світі.

YouTube Kids. Це безпечне середовище для навчання та розваг. Цікаві освітні шоу, популярні мультфільми, музика і навіть майстер-класи для дітей. Можна обирати акаунти за індивідуальними параметрами та залучити інструменти батьківського контролю.