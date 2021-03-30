Поддерживай цифровую осведомленность с детства: как обучать поколение digital native

Мир ускорился и цифровизация ежедневно поглощает каждый момент и процесс в нашей жизни. Мы не можем стоять в стороне, мы не можем даже идти в ногу с технологиями — мы должны бежать впереди.

Особенно мы замечаем это на детях, которые, будто родились с гаджетами в руках, и умело ими пользуются. Вот, например, моя дочь, которой 5 лет. Хотя у нее еще нет телефона, но она, порой, пользуется нашим планшетом. И я видел, как она быстро смогла понять, что к чему — в игровом формате уже сейчас изучает английский.

Детей, родившихся в эпоху стремительного развития технологий, называют digital native. Этот термин предложил американский писатель и педагог Марк Пренски в 2001 году. И учитывая тот факт, что технологии являются крайне важным ресурсом, нам нужно научиться использовать их на благо детей.

И, конечно, же заниматься цифровой грамотностью.

Цифровая грамотность — приоритет государства

Цифровая грамотность — такой же важный навык в 21 веке, как и умение грамотно говорить, читать и писать. Особенно это стало актуальным в условиях пандемии, ведь онлайн стал единственным способом коммуникации с миром — от учебы или работы дистанционно, до способов отдыха, путешествий и общения с близкими.

Такое цифровое ускорение в мире уже называют "новым нормальным явлением".

Уже сегодня мы создаем цифровое государство, переводим услуги в онлайн, создаем удобные сервисы и мобильные приложения. И, благодаря Минцифры, впервые за всю историю, цифровая грамотность стала приоритетом государства.

В частности, в 2019 году мы провели первое исследование уровня цифровой грамотности граждан. Оказалось, что 53% украинцев не имеют базового уровня цифровых навыков. А 15,1% из них, в возрасте 60-70 лет, не обладают диджитал-навыками вообще.

Чтобы обучить украинцев цифровым навыкам, Минцифра запустила платформу Дія.Цифрова освіта. Это первый в Украине масштабный проект, связанный с цифровой грамотностью украинцев.

Ведь сегодня от уровня цифровой грамотности зависит не только ваш личный комфорт, но и ваша конкурентоспособность.

Или вот, сертификат "Цифрограм", который можно получить после прохождения теста на уровень ваших знаний по цифровой грамотности на платформе и добавить в резюме на сайтах поиска работы robota.ua, ua.jooble.org или work.ua.

Сейчас в разработке еще четыре "Цифрограма": для госслужащих, медицинских работников, учителей и выпускников.

Почему важно обучать цифровой грамотности с детства

Очень важно заботиться о безопасности ваших детей в интернете. В Минцифры сформирована отдельная команда, которая занимается этим вопросом. Она разработала Национальную стратегию по защите детей в интернете.

А в созданном Минцифрой чатботе "Киберпес" в Telegram и Viber родители могут узнать, как определить кибербуллинг, как самостоятельно удалить оскорбительные материалы из социальных сетей, а также — куда обращаться за помощью.

Кстати, в рамках Европейской недели цифровой грамотности команда Минцифры провела урок кодирования для первоклассников Черкасской области.

В интерактивной и игровой форме детей учили элементарным основам программирования, а также рассказали о важности профессии айтишника.

Ведь умение программировать развивает аналитическое и логическое мышление, а также воображение и креативность. И чем раньше дети начинают учиться кодированию, тем более изобретательными и креативными они становятся в будущем.

Как государство трансформирует традиционное образование

Центральным элементом развития направления цифрового образования в Украине является проект Дія.Цифрова освіта. Сегодня на платформе доступны более 50 сериалов на разные темы и для разных аудиторий. В 2021 планируем отснять еще 50-60 образовательных курсов в различных форматах — выпускать не только сериалы, но и фильмы и мультфильмы.

Поэтому, уже скоро на платформе будет доступно больше интересного и полезного контента для детей.

Важной частью стратегии развития цифровой образования является трансформация традиционного образования. Мы тесно сотрудничаем с МОН и вскоре утвердим стандарт цифровой компетентности педагогов. Это позволит отслеживать статистику уровня владения цифровыми навыками педагогов.

Недавно также стартовал проект SELFIE для тестирования доступности школ для цифровой грамотности.

Еще в ноябре прошлого года запустился большой и важный проект Минцифры и МОН — Всеукраинская школа онлайн.

Для учеников платформа открывает доступ к видеопояснениям, конспектам, тестам, а также предоставляет возможность отслеживать свой учебный прогресс. Учителя могут найти современные методички и примеры применения новых образовательных технологий.

Вместе с этим работаем над тем, чтобы все имели возможность пользоваться современной техникой. В прошлом году мы с партнерами начали реализацию программы компьютеризации более 1500 сельских библиотек.

Также развиваем сеть хабов цифрового образования — это места, куда может прийти каждый гражданин.

Гаджет, как помощник в учебе ребенку: топ-ресурсы

Новая украинская школа — это единая общегосударственная платформа, где есть все необходимые материалы для смешанного и дистанционного обучения учащихся / учениц 5-11 классов. Все, что нужно — компьютер или смартфон с доступом в интернет.

Учебный контент охватывает 18 школьных предметов. Видеоуроки, снятые в формате микрообучения, когда информация подается максимально структурировано и конкретно.

НУШ — это воплощение украинского школьного образования, каким оно должно быть.

Дія.Цифрова освіта. На платформе, кроме образовательных сериалов, есть несколько курсов для детей школьного возраста. Например, курс "Предпринимательство для школьников" призванный помочь подросткам развивать предпринимательское мышление. В нем теория подкрепляется опытом Монобанка, Megogo, Планеты Кино и других успешных украинских бизнесов.

Также есть курсы о диджитал-маркетинге, искусственном интеллекте, цифровых правах и безопасности и даже диджитал-физра.

Netflix Kids. На платформе контент делится на две категории: для детей до 7 лет и для детей старше 7 лет. Здесь и добрые, поучительные мультфильмы для детей, и семейные фильмы и образовательные передачи, которые привлекут не только ребенка. А еще много английского — еще один must-have в современном мире.

YouTube Kids. Это безопасная среда для обучения и развлечений. Интересные образовательные шоу, популярные мультфильмы, музыка и даже мастер-классы для детей. Можно выбирать аккаунты по индивидуальным параметрам и задействовать инструменты родительского контроля.