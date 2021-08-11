Когда "ловят" твои данные на крючок: что такое фишинг и как украинцам уберечься от него
Только в январе этого года Национальный координационный центр кибербезопасности зарегистрировал 400 000 фишинговых атак. Поэтому проблема фишинга крайне серьезная и требует осмотрительности со стороны каждого пользователя интернета.
Основа любых цифровых сервисов — безопасность и удобство, ведь они помогают пользователям сэкономить свое время, ресурсы и силы, и при этом чувствовать себя защищенными, находясь в онлайне.
Со своей стороны, разработчики, государство, делают цифровые услуги максимально безопасными, но пользователи тоже должны ответственно относиться к своим персональным данным. В частности, чтобы не попасть "на крючок" мошенников. Невнимательное отношение к персональным данным — это то же самое, что ходить с открытой сумкой по рынку, сверкая кошельком перед ворами.
Думаю, вы часто попадали в такую ситуацию. Вам звонят с незнакомого номера. На том конце трубки приятный голос называет себя работником службы поддержки какого-то банка. Вам говорят: "Ваш счет пытались взломать. Впрочем, мы предотвратили этот случай, но нам надо проверить, все ли в порядке. Назовите, пожалуйста, номер вашей карточки и код".
Преимущественно, все работает таким образом, что человек не успевает сориентироваться из-за паники и сообщает свои персональные данные. Только потом выясняется, что это были злоумышленники. А сотрудники банка ни в коем случае не спрашивают никакой информации, которая могла бы помочь похитить ваши деньги.
Этот мошеннический метод называется фишингом. Он довольно распространен среди интернет-преступников. Например, с начала пандемии СOVID-19 в мире произошло более 18 миллионов фишинговых атак. В основном, мошенники предлагали бесплатные маски в обмен на заполнение анкеты с персональными данными. Предлагали пройти платную вакцинацию, но требовали предоставить данные банковской карты.
Что касается Украины, то только в январе этого года Национальный координационный центр кибербезопасности зарегистрировал 400 000 фишинговых атак. Поэтому проблема крайне серьезная и требует осмотрительности со стороны каждого пользователя интернета.
Что такое фишинг?
Фишинг — вид мошенничества, целью которого является выманивание у доверчивых или невнимательных пользователей Сети их персональных данных.
Используя неосведомленность граждан в вопросах кибергигиены, мошенники собирают информацию. Например, для снятия денег с вашей карты, проведения финансовых или других операций от вашего имени, на которые вы не давали свое согласие. Мошенники используют различные механизмы воздействия (электронное письмо, SMS-сообщения) для того, чтобы пользователь самостоятельно раскрыл о себе какую-то частную информацию.
Как он работает?
Вы получаете электронное письмо на личный электронный адрес. Например, письмо пришло от какого-то ЦНАП, что доступ к вашему аккаунту на портале "Дия" был скомпрометирован, поэтому вам нужно проверить логин и пароль. Обычно в таких сообщениях пытаются писать тексты таким образом, чтобы смутить пользователя, а в некоторых случаях и напугать, что кто-то пытается взломать страницу.
Также сейчас распространен фишинг от имени банков. Приведу один из последних примеров. Злоумышленник нашел уязвимость на сайте компании plantmatic.net и разместил там свою фишинговую страницу, с которой делал массовую рассылку.
Людям приходило письмо якобы от банка "Райффайзен". В нем говорилось о том, что кто-то пытается взломать аккаунт, а также просили проверить безопасность аккаунта по ссылке, будто бы на официальной странице банка.Важно
Внешне все вроде бы понятно. Пользователь, получив такое письмо, если он не является клиентом банка, просто удалит его. Впрочем, потенциальные клиенты банка могут поверить, зайти на страницу и ввести свои данные, ничего не подозревая. Но надо понимать, что фишинг — это скрытая охота. В ссылке скрыта гиперссылка #HTML именно на сломанный сайт plantmatic.net
Это и есть яркий пример фишинга. Человек нажимает будто на ссылку от банка и попадает на скомпрометированный сайт. Далее в цифровой форме он вводит свои личные данные и ожидает попасть в свой кабинет, а на самом деле никуда не попадает. Мошеннический алгоритм уже собрал данные, а злоумышленник их использует на настоящей странице банка.
Есть ли другие примеры фишинга?
Сегодня механизмы фишинга значительно эволюционировали: мошенники подделывают внешний вид сайтов максимально правдоподобно. Например, делают схожие названия сайтов — доменные имена. Вы можете получить сообщение на "Вайбер" от якобы "Новой почты" с соответствующим доменом https://novaposhta.at/, но не уделите внимание маленьким деталям: вместо UA имеем AT https://novaposhta.ua/.
Следует помнить, что фишинг всегда делают исключительно для того, чтобы завладеть персональными данными, с помощью которых злоумышленник сможет получить ваши деньги или от вашего имени выполнить определенные действия в цифровом пространстве. Но не все мошенники начинают действовать сразу: кто-то собирает определенное количество данных пользователей и продает их на закрытых площадках в Даркнете за сотни тысяч долларов.Важно
Довольно часто мошенники подгоняют пользователя, чтобы тот не успел заметить обман. В письмах могут написать, что ваш аккаунт взломали. Чтобы остановить мошенника, вам необходимо зайти по ссылке и ввести личные данные еще раз.
Так как же уберечься?
Очень просто. Надо придерживаться нескольких простых советов:
- Если вы получаете письма на ваш ящик в HTML-формате, всегда обращайте внимание на гиперссылку, проверяйте ее и только тогда переходите. Я пользуюсь почтовой программой, которая принимает письма не в формате HTML, а исключительно как TXT, игнорирует скрипты или исходный код.
- Применять двухфакторную идентификацию всегда и везде.
- Если ваш браузер сообщил, что ресурс скомпрометирован, не переходите по ссылке. Банки достаточно тщательно отслеживают вопросы сертификатов.
- Обращайте внимание на домен. Например, вот скомпрометированный домен, который вы видите в браузере http://plantmatic.net/secured/aval/ibank/, а вот оригинал https://raiffeisen.ua/privatnim-o…/rahunok/potochni-rakhunky банка "Райффайзен".
- Пользуйтесь банками, которые имеют собственное приложение.
- Также обращайте внимание, как к вам обращаются в письме. Например, письмо от банка без персонализации со словами "Уважаемый клиент банка". Любые подобные подозрительные письма и сообщения должны вызвать у вас беспокойство. Всегда лучше позвонить по официальным телефонным номерам соответствующих учреждений.