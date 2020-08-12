Кража идентичности. Как номер мобильного делает вас уязвимым перед кибермошенниками

13 августа состоятся уже третьи по счету общественные слушания, посвященные новым правилам переноса мобильных номеров (MNP). Изначально их организатор в лице Национальной комиссии по регулированию связи и информатизации (НКРСИ) предполагал обойтись всего одним раундом. Однако решительный отпор бизнес-сообщества и публичных экспертов смешал планы регулятора.

Переносимость номеров, как и другие современные услуги, пришла в Украину с большим опозданием, в мае 2019 года. За это время ею воспользовались 72 тыс. абонентов, то есть 0,13% от их общей численности.

Пытаясь повысить востребованность услуги, НКРСИ предложила ряд новаций.

Сыр-бор разгорелся вокруг идеи упростить процедуру подключения к ней. Абсолютное большинство участников рынка мобильной связи и все без исключения представители банковского сектора усматривают в предлагаемых изменениях риск так называемой кражи номера.

Украина остается одной из немногих стран на европейском континенте, где абсолютное большинство абонентов обслуживается анонимно. Одним из следствий этого является проблема злонамеренного завладения номерами мобильной связи. За последние годы на них оказались завязаны едва ли не все критически важные сервисы - банковские, электронной почты, социальных сетей, мессенджеры.

Заполучив в своё распоряжение номер жертвы, преступники с его помощью устанавливают контроль над ее цифровыми активами.

Известный благодаря огласке рекорд кражи денег с помощью перевыпуска SIM-карты составляет 285 тыс. гривен и датирован весной прошлого года. По данным Украинской межбанковской ассоциации платежных систем в первом полугодии 2020 году пять крупнейших банков зафиксировали около 2 тыс. случаев успешной кражи номера для оформления кредитов.

Общее количество такого рода атак за 2019 год в ассоциации оценивают в 60 тысяч. Максимальный разовый ущерб превысил два миллиона гривен.

Подобные преступления не являются чем-то исключительнр украинским. В США по итогам 2018 года зафиксировано 679 тыс. случаев кражи номера, примерно вдвое больше по сравнению с предыдущим. Эта проблема дала жизнь новому понятию - кража идентичности (англ. identity theft).

Дело в том, что цифровые активы — номера мобильного телефона, учётные записи электронной почты и социальных сетей, блоги и тому подобное, - превратились в неотъемлемую часть личности. Их утеря может привести к тяжёлым последствиям, в том числе необратимым.

Сейчас для подачи заявки на перенос номера абонент должен быть персонифицирован. НКРСИ предлагает разрешить подачу заявки и тем абонентам, которые обслуживаются анонимно, а персонификацию осуществлять на заключительном этапе. Казалось бы, какая разница?

Дело в том, что сейчас абонента персонифицирует его родной оператор, который знает все нюансы потребительского поведения своего клиента. Предлагаемый порядок означает, что персонификацию будет проводить новый оператор, который не знает про заявителя ничего.

Предлагаемый порядок резко увеличивает риски противоправного переоформления номеров, которые сейчас используются без персонификации. Это фундаментальный изъян предлагаемых новаций, которые невозможно устранить или компенсировать.

Публичная дискуссия показала, что в НКРСИ искренне не понимают существа проблемы. Представители отраслевого регулятора называли абонентов, которые беспокоятся о рисках кражи их номеров, "параноиками".

Перед нами классическая дилемма — удобство или безопасность? Или выгода отдельных игроков? Нужны ли детские кресла в авто? Нужно ли ограничивать максимальную скорость и насколько? Лицензировать перевозки? Медицинские услуги? Производство медикаментов и продуктов питания? Люди, которые отрицают пользу ношения масок, они разумные коронаскептики или невменяемые ковидиоты? Как говорится, мнения есть разные.

На днях полиция накрыла сеть подпольных колл-центров (!), которые специализировались на мошенничестве с банковскими картами. На фотографиях - просторные помещения, заполненные вполне профессиональным оборудованием. Сообщается о примерно трехстах (!!!) участниках преступного бизнеса.

Это отличная иллюстрация к вопросу о масштабах и уровне преступных сообществ, использующих современные технологии. Это уже давно не одни только безусые юнцы и покрытые специфическими татуировками профессионалы, мотающие очередной срок. Речь идет о полноценном бизнесе, основанном на индустриальных технологиях и высокопрофессиональном.

Пока что Украину спасает бедность ее населения. Преступникам выгоднее "работать" по рынкам соседних России или стран ЕС. Но эта ситуация не будет длиться вечно.