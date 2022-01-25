Украинцы могут тестировать декларирование места жительства в приложении "Дія", — Федоров

Любой желающий может воспользоваться услугой через приложение, если заполнит анкету и выполнит инструкцию, полученную по электронной почте.

Министерство цифровой трансформации Украины запустила открытое тестирование новой услуги — декларирования места жительства в приложении "Дія". Об этом министр Михаил Федоров написал на своем Телеграм-канале 25 января.

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По его словам, протестировать услугу может любой пользователь государственного приложения. Для этого необходимо перейти по специальной ссылке, заполнить анкету, получить на электронную почту инструкцию и выполнить все шаги, указанные там. Михаил Федоров предложил украинцам делиться своими отзывами.

"Наконец самая популярная услуга среди украинцев станет доступной на всю страну онлайн в несколько кликов. Больше никаких визитов в военкомат или поездок в ЦНАП — очень часто туда, где живет ваша "прописка", а не вы", — написал министр.

1 декабря 2021 года Минцифры запустило бета-тест услугу для смены места жительства на портале "Дія". Воспользоваться ей могут граждане старше 14 лет при наличии налогового номера и квалифицированной электронной подписью владельцев жилья. В первую очередь доступ к услуге получили жители Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона, но министерство пообещало сделать ее доступной для всех жителей страны. Важный нюанс: право собственности должно быть в Реестре недвижимости как минимум с 2013 года.

Михаил Федоров заявил, что "прописка" в Украине стала декларативной. Другими словами, человеку нужно лишь назвать государству адрес фактического проживания, подтвержденного собственником жилья. Благодаря нововведениям, украинцы могут сделать это онлайн в течение 24 часов. При этом место регистрации на дает жильцу право собственности.