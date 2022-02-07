У додатку "Дія" проводитимуть соцопитування: Кабмін затвердив процедуру

В опитуваннях зможуть брати участь користувачі програми "Дія", починаючи з 14 років, а результати будуть відомі, якщо організатор дасть згоду на їхнє оприлюднення.

Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення соціальних опитувань через додаток "Дія". Вони стосуватимуться ініціатив влади щодо вирішення питань державного управління в різних сферах життя. Перші соціальні питання мають з'явитися в додатку за три місяці. Замовляти опитування зможуть Міністерства, а також органи центральної та місцевої виконавчої влади. Таку ухвалу затвердив Кабінет Міністрів України в понеділок, 7 лютого.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відповідно до постанови уряду, в опитуваннях зможуть брати участь користувачі додатку від 14 років, а з'явитися така функція має в найближчі три місяці.

"Міністерству цифрової трансформації забезпечити у тримісячний термін технічну можливість проведення опитування на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія)", — повідомили в уряді.

Одночасно зможуть проводитися кілька опитувань, але наголошується, що це не є голосуванням, передбаченим законом "Про всеукраїнський референдум", та не є виборами, передбаченими Виборчим кодексом України, а також формою публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій із громадськістю

Організатором опитувань виступатиме технічний адміністратор та власник порталу "Дія", а їхні результати зможуть побачити люди, якщо ініціатор опитування дасть згоду на оприлюднення.

Раніше в додатку "Дія" анонсували нові функції для водіїв. Незабаром з'явиться можливість призначати людину, яка може законно користуватися автомобілем, у режимі онлайн. Раніше право керування транспортним засобом можна було надавати лише в кабінеті водія або у сервісному центрі МВС

Нагадаємо, хакер злив у мережу персональні дані мільйонів українців, які, за його словами, він отримав із сервісу "Дія". Злочинці продають її за $15 тисяч, а оприлюднені дані містять у собі імена, номери телефонів, ІПН та паспортні дані.