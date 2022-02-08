Зеленський запустив перше опитування в "Дії" та пообіцяв літнім українцям безкоштовні смартфони

Глава держави поцікавився в українців, яку послугу вони вважають найкориснішою, а також попросив обрати назву для нової програми для українців віком від 60 років.

Президент України Володимир Зеленський запустив у додатку "Дія" два перші онлайн-опитування. Він розповів про подробиці проєкту на Diia Summit 2022.

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8 лютого, у день старту саміту, нова послуга стала доступною у додатку "Дія". Щоб взяти участь, необхідно натиснути на "Опитування" в меню послуг, прямо зараз там доступні два віконця з питаннями від президента.

Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію і впливати на рішення, для держави можливість швидко дізнатися думку людей з будь-яких питань у режимі реального часу та реальних цифр. Для всіх нас — це фактично старт цифрового народовладдя", — підкреслив Володимир Зеленський під час промови, окремо записаної та показаної на саміті.

За його словами, перше питання є простим тестом для системи: "Яка нова послуга найкорисніша для користувача?". Українці можуть вибрати з таких варіантів:

зміна місця реєстрації;

довідка про несудимість;

належний користувач (особа, яка на законних підставах користується автомобілем, що йому не належить, — ред.);

опитування.

Як наголосив президент, друге питання є більш серйозним і відповідальним, адже відповідь вплине на нову державну програму, в межах якої літнім українцям старше 60 років видадуть безкоштовний смартфон. У межах опитування Володимир Зеленський запропонував обрати назву для проєкту з таких варіантів:

Бабусяфон;

Е-дідусь або Е-бабуся;

Е-смартфон.

На момент написання матеріалу найбільше користувачів "Дії" проголосували за "Е-смартфон" (83%). Варіант "Бабусяфон" сподобався 7% опитаних, а "Е-дідусь" та "Е-бабуся" — 11%.

Раніше писали, що Кабмін затвердив процедуру проведення опитувань у додатку "Дія". У них зможуть взяти участь користувачі віком від 14 років.