Зеленський пообіцяв пенсіонерам безкоштовні смартфони з вигідними тарифами (відео)

За словами президента, видача мобільних пристроїв вакцинованим громадянам здійснюватиметься в межах нової державної програми.

Вакциновані від коронавірусу українці віком від 60 років незабаром отримають від держави сучасний смартфон із пільговим тарифом від мобільного оператора. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході Diia Summit 2022.

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У ході свого виступу глава держави нагадав про розширення програми "єПідтримка", за якою щепленим громадянам виплачують 1000 гривень за вакцинацію. За словами Володимира Зеленського, тепер люди похилого віку можуть витратити "ковідні" виплати на купівлю ліків і оплату комунальних послуг.

Проте, як зазначив президент, не всі громадяни мають смартфон і не кожен уміє користуватися інтернетом. У зв'язку з цим в Україні запускають нову державну програму, у межах якої частина українців отримає сучасні мобільні пристрої.

"Навесні запускаємо велику державну програму. Усі вакциновані громадяни віком від 60 років отримають безкоштовний, якісний і сучасний смартфон, а також пільговий тариф (тариф від мобільного оператора – ред.). Це (запуск нової державної програми – ред.) шлях до нашої головної мрії — доступ до інтернету для всіх громадян України", — заявив Володимир Зеленський під час Diia Summit 2022.

Глава держави також запропонував українцям вибрати назву для нової державної програми, за якою українці старше 60 років безкоштовно отримають смартфон: Бабуся, Е-дідусь або Е-бабуся, Е-смартфон.

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Зазначимо, що під час виступу на Diia Summit 2022 Володимир Зеленський запустив перше опитування в додатку "Дія". Зокрема, глава держави анонсував запуск цифрового народовладдя та запропонував українцям вибрати назву для програми, яка торкнеться громадян віком від 60 років.

Також повідомлялося, що додаток "Дія" збиратиме та зберігатиме дані про українців. Кабінет міністрів своєю ухвалою від 7 лютого зобов'язав держпідприємство "Дія" зберігати знеособлені персональні дані учасників опитувань із "окремих категорій", а також результати соцопитувань.