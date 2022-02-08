Минцифры запустило в "Дії" услугу по смене места регистрации (видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцам больше не придется возиться с документами и стоять в очередях.

Министерство цифровой трансформации Украины запустило в сервисе государственных услуг "Дія" возможность изменить место регистрации. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время Diia Summit 2022.

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"Сегодня уходит в прошлое смена места регистрации, или места прописки, как говорят в народе. С сегодняшнего дня — никаких учетов, кабинетов, паспортных столов, военкоматов и очередей. Теперь изменить место регистрации можно онлайн в несколько кликов", — заявил Владимир Зеленский и добавил, что украинцам больше не нужна справка о регистрации места жительства на листе бумаги формата А4, которая прилагается к ID-паспорту.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале подчеркнул, что гражданину достаточно указать в "Діє" адрес, по которому он планирует проживать, и получить подтверждение от собственника жилья. Он отметил: для этого не нужно предоставлять никаких физических документов.

Президент в своей речи признал наличие ошибок и просчетов относительно работы сервиса "Дія". В то же время, он указал, что приложение и портал значительно ускоряют оформление бизнеса и получение других государственных услуг.

В начале декабря прошлого года Минцифры начало бета-тестирование услуги по смене места жительства на портале "Дія". Первыми ею воспользоваться получили возможность жители Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона, теперь же она доступна всем жителям Украины старше 14-ти лет, которые получили налоговый номер и могут предоставить квалифицированную электронную подпись владельцев жилья (право собственности должно быть в Реестре недвижимости минимум с 2013 года).

Ранее писали, что "Дія" будет собирать и хранить данные об украинцах во время соцопросов. Кабинет министров постановил, что в случае проведения опроса среди "отдельных категорий граждан" государственный сервис может предоставлять "обезличенную" информацию.