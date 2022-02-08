Мінцифри запустило в "Дії" послугу щодо зміни місця прописки (відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українцям більше не доведеться вовтузитися з документами та стояти в чергах.

Міністерство цифрової трансформації України запустило в сервісі державних послуг "Дія" можливість змінити місце реєстрації. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час Diia Summit 2022 року.

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"Сьогодні йде в минуле зміна місця реєстрації, або місця прописки, як кажуть у народі. Відсьогодні — жодних обліків, кабінетів, паспортних столів, військкоматів і черг. Тепер змінити місце реєстрації можна онлайн у кілька кліків", — заявив Володимир Зеленський і додав, що українцям більше не потрібна довідка про реєстрацію місця проживання на аркуші паперу формату А4, який додається до ID-паспорту.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі наголосив, що громадянинові достатньо вказати в "Дії" адресу, за якою він планує проживати, й отримати підтвердження від власника житла. Він наголосив: для цього не потрібно надавати жодних фізичних документів.

Президент у своїй промові визнав наявність помилок і прорахунків щодо роботи сервісу "Дія". Водночас він зазначив, що додаток і портал значно прискорюють оформлення бізнесу й отримання інших державних послуг.

На початку грудня минулого року Мінцифри розпочало бета-тестування послуги зі зміни місця проживання на порталі "Дія". Першими нею скористатися отримали можливість жителі Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона, тепер вона доступна всім жителям України старше 14-ти років, які отримали податковий номер і можуть надати кваліфікований електронний підпис власників житла (право власності має бути в Реєстрі нерухомості мінімум із 2013 року).

Раніше писали, що "Дія" збиратиме та зберігатиме дані про українців під час соцопитувань. Кабінет міністрів ухвалив, що в разі проведення опитування серед "окремих категорій громадян" державний сервіс може надавати "знеособлену" інформацію.