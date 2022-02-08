Запис на отримання смартфонів для пенсіонерів розпочнеться у квітні, — Федоров

За словами голови Мінцифри, більшу частину державної програми хочуть реалізувати цього року. Але, які саме гаджети отримуватимуть люди літнього віку, ще невідомо.

Вакциновані від COVID-19 українці віком від 60 років зможуть записатися на отримання безкоштовного смартфону від держави у квітні поточного року. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу в ході Diia Summit 2022 сьогодні, 8 лютого, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"У квітні розпочнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли почнеться другий етап — отримання смартфонів — залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо", — зазначив міністр.

Також він наголосив, що більшу частину проєкту з роздачі смартфонів пенсіонерам уряд планує реалізувати у 2022 році. Але, які саме гаджети отримають літні українці, ще не визначено.

Також прем'єр не відповів на запитання журналістів щодо джерела фінансування нового проєкту. Очікується, що смартфони за державною програмою зможуть отримати 8,5 млн пенсіонерів.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на "Diia Summit" президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну державну програму, у межах якої всі вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть отримати безкоштовний сучасний смартфон та пільговий тариф на мобільний інтернет. За словами глави держави, програма стартує навесні цього року.

Президент також запропонував українцям вибрати назву для нової державної програми, за якою українцям старше 60 років безкоштовно роздадуть смартфони: Бабуся, Е-дідусь або Е-бабуся, Е-смартфон.

Зазначимо, що сьогодні Мінцифри запустило в "Дії" послугу щодо зміни місця реєстрації. Президент Володимир Зеленський заявив, що українцям більше не доведеться вовтузитися з документами і стояти в чергах для отримання прописки.