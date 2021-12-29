Год изобилия. Каким был 2021-й для украинского АПК и какие планы аграрии строят на 2022

Урожай 2021 года порадовал — Украина и собирает много, и вывозит за рубеж зерновых на миллиарды долларов.

Для сельхозпроизводителей уходящий год выдался удачным. Собран обильный урожай, экспорт растет, мировые цены на продовольствие держатся на рекордных отметках, так что аграрии неплохо заработали. На 2022-й они строят большие планы.

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Закрома под завязку: в 2021 собрали самый крупный урожай за всю историю независимой Украины

По информации Украинской зерновой ассоциации (УЗА), сбор зерна (указаны данные по зерновым, бобовым и масличным) достиг почти 106 млн т. Это самый крупный урожай за всю историю независимой Украины, что на 26% больше, чем в 2020 году, и на 8% больше, чем в ­2019-м, который также был рекордным.

Как сообщает онлайн-издание Latifundist, урожай пшеницы составил 33 млн т (против 25,1 млн т годом ранее), ячменя — 10,2 млн т (7,8 млн т), кукурузы — 35 млн т (26,3 млн т), подсолнечника — 16,2 млн т (13,1 млн т), сои — 3,4 млн т (2,7 млн т).

Причин для удачного агрогода было несколько.

Во-первых, производителям повезло с погодой. Напомним, в 2020 году одной из причин плохого урожая стали сухая зима и весна с заморозками, которые привели к падению урожайности. В ­2021-м таких проблем не было.

Во-вторых, по сравнению с 2020 годом увеличились посевные площади под зерновые — в целом на 3,5%. Под пшеницу площадь засеянной земли выросла на 9,2% — с 6,5 млн га до 7,1 млн га.

[ + – ] Спрос на украинское зерно растет Фото: Людмила Лысак (инфографика)

А еще сельхозпроизводители подстраховались и заранее заключили форвардные контракты. С помощью этого инструмента аграрий продает будущий урожай по фиксированной цене и получает таким образом средства для финансирования посевной. Даже если мировые цены на зерно вдруг падают, фермер ничего не теряет.

Сыграла на руку и ситуация на мировом рынке. Летом прокатилась засуха по Канаде, США, Средней Азии и России, что отрицательно повлияло на качество урожая в этих регионах, увеличив спрос на украинское зерно.

Мясные проблемы: поголовье сокращаетс

Животноводы такими же впечатляющими достижениями похвастать не могут. По данным Госслужбы статистики, объем производства продукции животноводства за январь — октябрь 2021 года (самые свежие данные) по сравнению с аналогичным периодом ­2020-го сократился почти на 10%. В частности, производство мяса упало на 1,7%, до 2,7 млн т, молока — на 6%, до 7,5 млн т, яиц — на 14%, до 12,1 млрд шт.

Аграрии прошли 2021 год с очень хорошими показателями благодаря мировой конъюнктуре. А вот животноводам заработок дается куда сложнее — многие считают убытки

Почему так происходит? Животноводство отличается высокой себестоимостью и сложным циклом производства продукции, из-за чего многие фермы убыточны. Также сокращается численность животных. За девять месяцев 2021 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 6,7%, свиней — на 1,7%, птицы — на 1,8%.

Есть сложности с экспортом мяса в другие страны, особенно в Евросоюз. Там предъявляют очень высокие требования к его качеству. Украинские производители также не выдерживают конкуренции с европейскими компаниями, поскольку те получают крупные дотации от государства и могут без проблем перебить украинский товар ценой.

На внутреннем рынке сказывается переход потребителей на более дешевое мясо птицы, хотя это общемировой тренд. Поэтому птицефермы остаются в плюсе. По оценкам Минэкономики, производство мяса птицы в 2021 году вырастет на 0,1%, в то время как говядины сократится на 6%.

В 2022 году ситуация не улучшится. Издержки животноводческих ферм растут, потребительский спрос падает. Так что в приоритете останется мясо птицы, производители говядины и свинины будут считать убытки.

Накормить мир

По данным Института аграрной экономики, в январе — ноябре 2021 года украинский агроэкспорт составил $24,4 млрд, что на 10% больше, чем за весь 2020 год.

Ключевые покупатели нашей продукции — Китай (доля в агроэкспорте — 15,1%), Индия (6,6%), Нидерланды (6,5%), Египет (5,7%), Турция (4,5%), Польша (3,7%).

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Как сообщает Государственная таможенная служба, экспорт зерновых за неполных 12 месяцев 2021 года по сравнению с 2020-м вырос на 14%. Жиров и масел — на 5,5%, мяса и мясных субпродуктов — на 17%. И только молока, молочных продуктов и яиц — сократился на 23%. Если сравнивать с 2019 годом, то результаты плюс-минус те же. Падение поставок прослеживается только по семенам масличных и молоку.

В 2022 году будет похожая ситуация, поскольку украинский АПК имеет преимущественно сырьевой характер (доля продукции с глубокой степенью переработки невелика), за рубеж будут уезжать зерно, мясо, растительное масло и молочная продукция.

Так себе поддержка: бюрократы против аграриев

На 2021 год государство запланировало поддержку сельхозпроизводителей в размере 4,5 млрд грн. Даже если не учитывать, что это в десятки раз меньше, чем в странах Евросоюза, эту сумму аграрии освоить не успеют. По данным МинАПК, за девять месяцев 2021 года фермеры получили из бюджета всего лишь 1,6 млрд грн. Это немногим более чем 35% всего запланированного прежде объема.

Основные действующие программы — это частичная компенсация стоимости сельхозтехники отечественного производства, финансирование мероприятий в АПК путем удешевления кредитов, поддержка садоводства, виноградарства, хмелеводства и развития фермерских хозяйств.

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Главная проблема, с которой сталкиваются производители, — бюрократические сложности. Многие фермеры не успевают собрать нужные госорганам справки и подать их в срок. Кроме того, не все хозяйства соответствуют условиям выделения дотаций. Например, у производителя не должно быть долгов перед бюджетом. Также в рамках некоторых программ фермер обязан сначала вложить свои деньги, скажем, в покупку техники, а уже потом получить возмещение. Это не всем по карману.

В госбюджете-2022 на упомянутые программы поддержки предусмотрено 4,6 млрд грн. Вдобавок 200 млн грн выделят на запуск Фонда частичного гарантирования кредитов АПК, 1 млрд грн — на мелиорацию и 715 млн грн — на реализацию земельной реформы.