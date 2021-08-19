Накормить Китай. Чем Украина интересна инвесторам из Поднебесной

В Украине зарегистрировано свыше 1100 предприятий с китайским капиталом. Как Украина строит экономическое сотрудничество с КНР, что мы получаем из Китая и что туда экспортируем?

Китай буквально за несколько лет стал крупнейшим торговым партнером Украины. В 2010 году доля Поднебесной в украинском экспорте составляла всего 2,6%, а в 2020-м показатель вырос до отметки в 14,4%. Как сообщает Министерство экономики Украины, по итогам 2020 года товарооборот между нашей страной и Китайской Народной Республикой превысил $12 млрд. При этом объемы экспорта практически догнали импорт из Китая.

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Увеличение поставок товаров в КНР произошло из-за смены вектора внешней торговли в 2014–2016 годах, когда Украина взяла курс на евроинтеграцию и сокращение товарооборота с РФ.

"Если еще в 2011 году объемы экспорта в Россию составляли $19,8 млрд (28,9%), то к 2020-му они упали до $2,7 млрд (всего 5,5%), а на первое место как по импорту, так и по экспорту вышел Китай", — объясняет Адриан Пантюхов, экономист Ukraine Economic Outlook.

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Украинско-китайское партнерство началось почти 30 лет назад с подписания Соглашения между правительством Украины и правительством КНР о торгово-экономическом сотрудничестве в 1992 году.

"Это соглашение установило благоприятный режим в отношении экспортных и импортных пошлин на товары двух стран, а также в части налогов и внутренних сборов", — пишет в своем материале для Украинской ассоциации китаеведов Ольга Дроботюк, директор Института исследований современного Китая им. Бориса Курца.

Китай стал одним из основных рынков для украин­ских товаров. Особенно заинтересованы агроэкспортеры, которые понимают, что в Китае есть и потенциал для роста, и большие деньги

Но именно 2020 год оказался для Украины чуть ли не самым успешным во взаимоотношениях с Китаем за всю историю. И это несмотря на пандемию, кризис и проблемы с логистикой во всем мире.

Экспорт украинских товаров в Китай за 2020-й достиг рекордной отметки в $7,1 млрд. А увеличение объемов поставок в денежном выражении в прошлом году составило почти 98%. Это во многом связано с резким ростом цен на железную руду, являющуюся одной из ключевых позиций нашего экспорта в КНР.

В 2021 году украинско-китайская торговля продолжает расти и развиваться. По данным Госстата, в январе — мае 2021 года экспорт товаров в Китай увеличился до $3,6 млрд — на 50,1% по сравнению с таким же периодом 2020-го.

Ассортимент продукции, которую мы везем в Поднебесную, довольно разнообразный. Согласно данным Минэкономики, предоставленным Фокусу пресс-службой министерства, наибольшую долю — на уровне 53,3% — занимает продукция сельского хозяйства (зерно, мясо, масла и т. д.). 40,8% — это полезные ископаемые и продукты минерального происхождения, среди которых руда, черные металлы, соль, сера, минеральное топливо.

Не экспортом единым: что Украина покупает у Китая

Украина со своей стороны тоже покупает у Китая много и на большие суммы. Импорт китайских товаров в 2020 году составил порядка $8,3 млрд. Хотя это на $1,2 млрд больше, чем объем экспорта. То есть сальдо торговли между Украиной и Китаем по-прежнему отрицательное.

Основные позиции импорта из КНР — это бытовая техника, электроника, фототехника, реакторы и котлы, наземный транспорт, игрушки и спортивный инвентарь, мебель и прочие предметы интерьера, изделия из черных металлов, одежда и обувь.

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В итоге получается так, что Украина отправляет в Китай в основном сырье или полуфабрикаты, доля которых в экспорте достигает 95%. Поднебесная же, наоборот, снабжает нас уже готовой продукцией, в том числе той, которая произведена из украинского сырья.

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"Китай продает преимущественно технологические товары с высокой добавленной стоимостью, постоянно расширяя ассортимент. И по некоторым позициям поставки из КНР безальтернативны. Например, свыше 90% украинского импорта полупроводников обеспечивают китайские партнеры", — объясняет Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего.

С точки зрения добавленной стоимости украинский экспорт сильно проигрывает китайскому импорту. Более того, Украина находится в зависимости от Китая по многим статьям. КНР при желании может найти замену украинскому зерну или руде где-нибудь в Азии или Латинской Америке. А вот Украина, к сожалению, вряд ли сможет отыскать альтернативные каналы поставок гаджетов или одежды по такой же "вкусной" цене, по которой их предлагает Китай.

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Большого прогресса Украина и Китай достигли в торговле сельхозпродукцией. Госстат подсчитал, что товарооборот сельскохозяйственной продукции с Китаем в 2020 году вырос на 77%, до $3,74 млрд. В том числе экспорт увеличился на 81,9%, а импорт — на 19,1%.

Экспорт зерновых культур из Украины и КНР взлетел в 2,2 раза, семян и плодов масличных культур — в 2 раза, мяса и субпродуктов — в 4 раза, жиров и масел — на 50%, отходов пищевой промышленности и кормов — на 78%. А еще Украина — основной поставщик в Китай кукурузы и подсолнечного масла. В целом доля Китая в общем аграрном экспорте Украины составляет 10,2%.

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При этом Минэкономики и Госпотребслужба продолжают вести переговоры о расширении ассортимента поставок. Ведь без настойчивой работы госведомств украинским фермерам и предприятиям попасть в Китай со своими товарами почти невозможно.

"Продолжается работа по аккредитации украинских предприятий для экспорта рыбы и рыбных продуктов, меда, мяса птицы, круп, солода, комбикормов, кормовых добавок, сухих и консервированных кормов. Развитие экспортной активности будет иметь новый толчок в случае положительного ответа от таможенной службы КНР и дальнейшего результативного диалога между правительствами обеих стран", — рассказывает Дмитрий Лось, советник председателя правления по внешнеэкономическим вопросам агрохолдинга МХП.

Также присматриваются к экспорту в КНР мелкие фермеры, которые могут заинтересовать китайских потребителей фруктами, ягодами. Прежде всего это яблоки, черешня, вишня.

"Китай активно импортирует зимой из Перу и Чили вишню, хотя он может получать ее из Украины. Похожая ситуация с яблоками, объем экспорта которых в Китай может составить 1–2 тыс. т в год. Но для этого украинским фермерам необходимо развивать производство высокомаржинальных премиальных ягод и фруктов, чтобы предложить КНР достаточные объемы и качество", — считает Адриан Пантюхов.

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Впрочем, даже для аграриев попасть на китайский рынок не так и просто. По информации Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, доступ на китайский рынок для украинских производителей остается довольно ограниченным, поскольку Украина все еще не имеет доступа на рынок Китая для многих продуктов растительного и животного происхождения из-за сложного процесса открытия этого рынка.

"Украинские товары при выходе сталкиваются как с тарифными, так и нетарифными барьерами. Показатель среднего уровня импортного тарифа Китая составляет около 7,8%, при этом на сельхозпродукцию он выше, чем на промышленные товары. Китай также установил квоты на импорт отдельных категорий, в частности зерновые, продукцию мукомольной и крупяной промышленности, сахар из сахарной свеклы, минеральные и химические удобрения", — отметили в Офисе по развитию предпринимательства и экспорта.

Китайские приоритеты и инвестиции в Украину

Китай — не только крупнейший торговый партнер, но и важный инвестор. По словам советника по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Украине Лю Цзюня, объем инвестиций в экономику Украины в течение 2015–2019 годов составил $300 млн. Согласно информации Госстата, в Украине зарегистрировано свыше 1100 предприятий с китайским капиталом.

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В Офисе привлечения инвестиций UkraineInvest Фокусу рассказали, что инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство — приоритетные сектора для китайских инвесторов. "Украина интересна для китайских инвесторов как один из крупнейших в мире экспортеров продовольствия, тогда как Китай — крупнейший в мире импортер аграрной продукции. Приоритет для Китая — зерновые и масличные культуры из Украины, на первом месте — кукуруза. Интересным также может быть производство сельскохозяйственной техники. Как правило, Китай инвестирует в большой аграрный бизнес, а наиболее активными являются именно зернотрейдеры из Китая", — объяснили в Офисе. По данным UkraineInvest, сейчас Офис сопровождает два проекта заинтересованных китайских инвесторов. Речь идет о проекте по строительству завода по глубокой переработке кукурузы, а также смежных объектов — тепловой электростанции, крахмального завода, сахарного завода, завода аминокислот и проекта по созданию инфраструктуры индустриального парка в контейнерном терминале. Что же касается уже работающих в стране китайских инвестиций, то на рынке Украины успешно работает COFCO Agri Resources Ukraine — дочерняя структура китайской национальной корпорации COFCO, специализирующаяся на экспорте зерновых и масличных культур, и это крупнейший производитель пищевой продукции в Китае. В Украине компания с 2008 года. По данным UkraineInvest, среди других крупных компаний с китайскими инвестициями — производитель мяса "Агро-Инвест", китайско-украинская аграрная компания "Фанда" (выращивает зерновые), компания "АГСОЛКО Украина" (продажа техники).

Все дальше на Восток

Украина пробует углублять партнерство с китайской стороной. Причем сами китайцы смотрят на это с оптимизмом. По прогнозам Лю Цзюня, к 2024 году торговый оборот между странами достигнет $20 млрд в год. Советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР считает, что помимо торгового потенциала Украина обладает логистическими преимуществами. Она выступает своеобразными "воротами в Европу" и открывает для Китая возможность реэкспорта продукции в страны Евросоюза.

Украинская власть тоже излучает позитив в отношении восточного партнера. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверена в том, что Украина сможет поддерживать растущую динамику торговли с Китаем, открывать новые товарные рынки КНР и продолжать диалог по реализации инвестиционных проектов.

Президент Владимир Зеленский в июле провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого обсудил в том числе перспективы участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог, городских коммуникаций.

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"У Китая сохраняется интерес к нашей стране, а официальный Киев предпринимает попытки найти формат развития отношений между странами. Но выход на долгосрочные проекты стратегического характера, за исключением кредитных линий, в ближайшем будущем вряд ли возможен", — считает Игорь Тышкевич.

Впрочем, прогресс в украинско-китайских отношениях все-таки есть. В конце июня 2021 года Украина и Китай подписали межправительственное соглашение, которое предусматривает расширение сотрудничества двух стран и содействие реализации совместных инвестпроектов. Речь идет в первую очередь о железнодорожном транзите, портах и аэропортах, коммуникациях и прочей инфраструктуре.

Один из пунктов соглашения предусматривает привлечение от правительства КНР финансирования на льготных условиях (2% годовых), которые необходимы для реализации инфраструктурных проектов. Будет ли успешным начинание, пока прогнозировать никто не может. Но если деньги поступят, то это будет не первый китайский кредит Украине. По данным Министерства финансов, на конец июня долг Украины перед Экспортно-импортным банком Китая составил 26,5 млрд грн (или порядка $980 млн).