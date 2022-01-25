Скидку на газ получили 7 тыс. предприятий. Почему это не остановит инфляцию

Кабмин принял решение, согласно которому предприятия, производящие социально значимые товары, будут покупать газ дешевле.

Заявления о том, что предприятия страдают от убытков из-за высокой стоимости газа, начались в конце декабря 2021 года. В то время многие отраслевые ассоциации обратились к правительству с просьбой о поддержке производителей.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Скачки стоимости газа на рынке проходили весь прошлый год, что привело к существенному повышению расходов во многих отраслях. По данным Украинской энергетической биржи, если в мае 2021 средняя цена газа составляла 9,3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, то уже в сентябре – 18,5 тыс. грн, а в декабре цена достигла 56–59 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

В своем обращении к правительству представители хлебопекарной отрасли в декабре прошлого года просили вмешаться в ситуацию и выделить хлебопекарным предприятиям часть льготного газа или предоставлять целевую финансовую помощь. Речь шла о 10-12 млн куб. м газа в месяц. В конце декабря к премьер-министру Денису Шмыгалю обратились и производители молочной продукции.

"В молокоперерабатывающей отрасли сложилась очень тяжелая ценовая ситуация. Продажи продукции на внутреннем рынке сокращаются. Бешеный рост цен на энергоносители, который происходит в текущем году, приводит к стремительному росту цен на сырое молоко и молочные продукты. Предприятия вынуждены сокращать производство, отказываться от закупки молока ", — говорилось в письме ассоциации "Укрмолпром".

На чужие плечи

Перед новым годом правительство подготовило производителям подарок в виде газовой скидки, что отражено в постановлениях №1433 и №1435. Согласно документам, газодобывающие компании с 31 декабря 2021 года по 1 мая 2022-го 20% добытого в Украине газа обязаны реализовать на бирже.

"Уже в январе компании, производящие добычу, должны продать через биржу около 80 млн куб. м газа. Соответствующая норма будет действовать в течение четырех месяцев. Основными покупателями будут конечные потребители — производители социальных сортов хлеба, муки, молока, масла, яиц, курятины", – сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Чрезвычайный рост цены на газ создал на производствах условия, когда многие должны прекратить деятельность. Однако правительство одобрило постановление о газовой скидке для 7 тыс. предприятий

Кабмин также установил границу снабженческо-сбытовой надбавки к цене газа собственной добычи — не более 24% для предприятий, которые попали в отдельный утвержденный Минагрополитикой специальный перечень субъектов хозяйствования. То есть, правительство решило не навешивать проблемы производителей на государственный "Нафтогаз Украины". Теперь скидку производителям пищевой продукции будут предоставлять частные компании, добывающие газ в стране и недовольные государственным регулированием.

"Неправильное регулирование цен может повлечь за собой остановку производства, дефицит, оно не работает. Сейчас у нас форс-мажорная ситуация, решать действительно что-то нужно, но так, чтобы не создавать новых проблем", — говорит Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего.

Директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что решение правительства о льготном газе почти для семи тысяч предприятий за счет частных компаний незаконно.

"Это постановление незаконное. Решение сомнительное. Если правительство хочет помочь малоимущим, то это либо в бюджете должно предусматриваться, либо за счет налогов. Но не за счет ценовых диктатов для частных производителей газа. Это нарушает множество законов. Это решение может быть обжаловано в судебном порядке", — считает эксперт.

[ + – ] И МАЛЫМ, И БОЛЬШИМ. Газовую скидку получили не только пекари и молочники, но и производители яиц, курятины и растительного масла, чья продукция идет на экспорт Фото: Getty Images

Однако на рынке есть и другие мнения по поводу газовой скидки для молочников и пекарей. В частности, речь идет о низкой себестоимости газодобычи, что теоретически позволяет продавать газ по цене ниже рыночной.

"Когда частные компании заставляют продавать газ по определенной цене, это не совсем правильно. Логично выкупить у них объем газа и продать его по определенной цене льготникам. Но частные компании имеют себестоимость добычи плюс-минус 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. Поэтому для них даже цена 10 тыс. грн уже будет достаточно прибыльной", — отмечает Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

Важно

Уже с января. Пять причин, из-за которых вырастут тарифы ЖКХ в 2022 году

Впрочем, в перечень предприятий попали крупные холдинги, которые имели возможность закупить газ вперед летом 2021 года по цене 8–9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

"В перечне появились производители масла, курятины, работающие на экспорт, имеют НДС на возмещение, имеют валютные доходы. Немного удивительно, что они так же, как производители хлеба, получили льготные условия стоимости газа. У производителей газа волевым решением забирают газ по низкой цене.Хлебокомбинатам хватило бы 10 млн. куб.

Не рыночные методы

Хотя утвержденная правительством газовая скидка важна и, как сообщают компании, крайне необходимая мера для повышения рентабельности предприятий сектора пищевой промышленности, опрошенные Фокусом эксперты сомневаются, что это сдержит рост цен. Более того, лоббирование ценовых преференций для отдельных предприятий может повлечь за собой коррупцию и углубление кризисных явлений в экономике.

"Это не является нормальной практикой. Различные цены одного товара для разных потребителей стимулируют ценовой арбитраж — коррупционные схемы покупки товара по заниженной цене и перепродажи его по рыночной. Производители должны сами учитывать риски роста цен на важные для них ресурсы. Например, закупать их заранее в период низких цен или заключать фьючерсные или опционные соглашения с поставщиками", — говорит Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии. Он уверен, что реальная проблема – это возможное подорожание продуктов питания для потребителей. Но решать ее следует путем финансовой доступности продовольственной корзины для самых бедных, в том числе финансовой помощи для них.

Важно

Черный лебедь войны, падающая гривна и долги... И все же макропрогноз 2022 оптимистический

Хотя решение о помощи пищевым предприятиям способно на время удержать ценовые колебания, некоторые эксперты говорят, что без этого продукты подорожали бы более чем на 50% в течение нескольких месяцев.

"Цены выросли бы в 1,5-3 раза, в зависимости от вида продукции. Если ситуация к лету стабилизируется, это даст 15-20% годовой инфляции", — отмечает Юрий Корольчук. Однако газ — не единственный расход производителей, также жалующихся на рост стоимости упаковки, топлива для транспорта, сырья. Поэтому в 2022 году продукты питания так или иначе будут дорожать, какую бы газовую скидку ни дали производителям.