Знижку на газ одержали 7 тис. підприємств. Чому це не зупинить інфляцію

Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким підприємства, що виробляють соціально значущі товари, купуватимуть газ дешевше.

Заяви про те, що підприємства потерпають від збитків через високу вартість газу, почали лунати наприкінці грудня 2021 року. У той час багато галузевих асоціацій звернулися до уряду з проханням про підтримку виробників.

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Стрибки вартості газу на ринку відбувались увесь минулий рік, що призвело до істотного підвищення витрат у багатьох галузях. За даними Української енергетичної біржі, якщо в травні 2021 року середня ціна газу складала 9,3 тис. грн за 1 тис. куб. м, то вже у вересні — 18,5 тис. грн, а в грудні ціна сягнула 56–59 тис. грн за 1 тис. куб. м.

У своєму зверненні до уряду представники хлібопекарської галузі в грудні минулого року просили втрутитися в ситуацію та виділити хлібопекарським підприємствам частину пільгового газу або надавати цільову фінансову допомогу. Йшлося про 10–12 млн куб. м газу на місяць. Наприкінці грудня до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля звернулись і виробники молочної продукції. "У молокопереробній галузі склалась дуже складна цінова ситуація. Продажі продукції на внутрішньому ринку скорочуються. Шалене зростання цін на енергоносії, яке відбувається в поточному році, призводить до стрімкого зростання цін на сире молоко й молочні продукти. Підприємства вимушені скорочувати виробництво, відмовлятись від закупівлі молока", — йшлося в листі асоціації "Укрмолпром".

На інші плечі

Перед новим роком уряд підготував виробникам подарунок у вигляді газової знижки, що відображено в постановах №1433 та №1435. Згідно з документами, газовидобувні компанії з 31 грудня 2021 року до 1 травня 2022-го 20% видобутого в Україні газу зобов’язані реалізувати на біржі. "Уже в січні компанії, які здійснюють видобуток, мають продати через біржу близько 80 млн куб. м газу. Відповідна норма діятиме протягом чотирьох місяців. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі — виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини", — повідомила Юлія Свириденко, міністр економіки.

Надзвичайне зростання ціни на газ створило на виробни­цтвах умови, коли багато хто мав би припинити діяльність. Проте уряд схвалив постанову про газову знижку для 7 тис. підприємств

Кабмін також установив межу постачальницько-збутової надбавки до ціни газу власного видобутку — не більше 24% для тих підприємств, які потрапили до окремого затвердженого Мінагрополітики спеціального переліку суб’єктів господарювання. Тобто уряд вирішив не навішувати проблеми виробників на державний "Нафтогаз України". Тепер знижку виробникам харчової продукції надаватимуть приватні компанії, які видобувають газ у країні та не задоволені державним регулюванням. "Неправильне регулювання цін може спричинити зупинку виробництва, дефіцит, воно не працює. Зараз у нас форс-мажорна ситуація, вирішувати дійсно щось треба, але так, щоб не створювати нових проблем", — каже Андріан Прокіп, експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього.

Директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що рішення уряду про пільговий газ для майже семи тисяч підприємств за рахунок приватних компаній незаконне. "Ця ухвала незаконна. Рішення сумнівне. Якщо уряд хоче допомогти малозабезпеченим, то це або в бюджеті має передбачатися, або за рахунок податків. Але не за рахунок цінових диктатів для приватних виробників газу. Це порушує безліч законів. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку", — вважає експерт.

[ + – ] І МАЛИМ, І ВЕЛИКИМ. Газову знижку отримали не тільки пекарі та молочники, але й виробники яєць, курятини та олії, чия продукція йде на експорт Фото: Getty Images

Проте на ринку є й інші думки з приводу газової знижки для молочників та пекарів. Зокрема йдеться про низьку собівартість газовидобутку, що теоретично дозволяє продавати газ за ціною, яка нижча за ринкову. "Коли приватні компанії змушують продавати газ по визначеній ціні, це не зовсім правильно. Логічно викупити в них обсяг газу та продати його по визначеній ціні пільговикам. Та приватні компанії мають собівартість видобутку плюс-мінус 3 тис. грн за 1 тис. куб. м, тому для них навіть ціна 10 тис. грн вже буде достатньо прибутковою", — зауважив Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

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Утім до переліку підприємств потрапили великі холдинги, які мали можливість закупити газ наперед улітку 2021 року за ціною 8–9 тис. грн за 1 тис. куб. м. "У переліку з’явились виробники олії, курятини, які працюють на експорт, мають ПДВ на відшкодування, мають валютні доходи. Трохи дивно, що вони так само, як виробники хліба, отримали пільгові умови вартості газу. У виробників газу вольовим рішенням забирають газ за низькою ціною. Хлібокомбінатам вистачило б 10 млн куб. м. А "відхопили" забагато — 80 чи 90 млн кубів", — каже Геннадій Кобаль, директор консалтингової компанії "ExPro Україна".

Не ринкові методи

Хоча затверджена урядом газова знижка — важливий та, як повідомляють компанії, вкрай необхідний захід для підвищення рентабельності підприємств сектору харчової промисловості, опитані Фокусом експерти сумніваються, що це втримає зростання цін. Більше того, лобіювання цінових преференцій для окремих підприємств може спричинити корупцію та поглиблення кризових явищ в економіці. "Це не є нормальною практикою. Різні ціни одного товару для різних споживачів стимулюють ціновий арбітраж — корупційні схеми купівлі товару за заниженою ціною й перепродаж його за ринковою. Виробники мають самі враховувати ризики зростання цін на важливі для них ресурси. Наприклад, закуповувати їх завчасно в період низьких цін або укладати ф’ючерсні чи опціонні угоди з постачальниками", — говорить Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Він упевнений, що реальна проблема — це можливе здорожчання продуктів харчування для споживачів. Але вирішувати її слід шляхом фінансової доступності продовольчого кошика для найбідніших, зокрема через фінансову допомогу для них.

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Хоча рішення про допомогу харчовим підприємствам здатне на деякий час утримати цінові коливання, деякі експерти кажуть, що без цього харчі здорожчали б більш ніж на 50% протягом кількох місяців. "Ціни зросли б у 1,5–3 рази, залежить від виду продукції. Якщо ситуація до літа стабілізується, це дасть 15–20% річної інфляції", — зауважує Юрій Корольчук. Проте газ — не єдина витрата виробників, які також скаржаться на зростання вартості упаковки, палива для транспорту, сировини. Тож у 2022 році продукти харчування так чи інакше дорожчатимуть, хоч яку б газову знижку не дали виробникам.