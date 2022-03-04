Україна вже понад тиждень не поставляє бензин з Білорусі

До 24 лютого Україна імпортувала з Білорусі в середньому щомісяця 50 тис тонн А-95.

Україна припинила імпорт палива з Білорусі і Російської Федерації з початком повномасштабного наступу РФ на Україну, підтвердив Фокусу Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру "Психея".

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"З Російської Федерації бензин не йшов. Постачання скрапленого газу зменшилося майже до нуля ще до початку військових дій", — каже Рябцев.

Він розповів, які обсяги палива Україна раніше імпортувала з цих країн.

"Якщо казати про нормальні потреби, то близько дві третини споживання дизельного пального і скрапленого нафтового газу. А якщо йдеться про бензин — там менше, близько третини", — сказав Рябцев.

У перший день війни, 24 лютого, у Києві були великі черги до автозаправок.

Сьогодні, 4 березня, за словами очевидців, багато АЗС у Києві та Київській області паливо не продають, проте на деяких АЗС при виїзді з міста в наявності А-92, А-95 та дизель, ліміт – 20 літрів на машину.

В Україні бензин виготовляє Кременчуцький НПЗ. За даними "Укртатнафти", у 2021 році обсяг переробки нафтової сировини на НПЗ становив майже 3,2 мільйона тонн, частка кременчуцького палива на ринку бензинів України сягає 40%.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які товари стануть дефіцитними у разі повномасштабного збройного наступу Росії на Україну. Паливо було першим у переліку.